Die ideale Reisezeit für Mexiko variiert je nach Region, aber insgesamt gilt die Trockenzeit von Dezember bis April als die beste Reisezeit für einen Besuch in Ihren Ferien. Während dieser Periode herrschen angenehm warme Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit ist niedrig. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.