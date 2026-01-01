Beschreibung

Einleitung Das im Haciendastil erbaute Hotel besticht durch Eleganz und kolonialen Charme und bietet eine grosse Schwimmbadlandschaft direkt am Strand.

Lage Resort befindet sich am Strand, nur 5 Minuten von der Ruinenstätte Tulum entfernt. Zum Flughafen Cancún sind es 75 Fahrminuten.

Angebot In der Hotelanlage gibt es eine natürliche Cenote, Geschäfte, Showtheater, Fitness- und Spacenter sowie einen grossen Kinderclub. Im Hauptrestaurant haben Sie eine reichhaltige Buffetauswahl. Für Mahlzeiten tagsüber sorgt auch die Snackbar am Strand. In fünf à la carte Restaurants werden Sie abends mit verschiedenen internationalen Spezialitäten verwöhnt. An diversen Bars werden Cocktails serviert.

Zimmer Die 432 Zimmer sind modern und geräumig. Alle Deluxe Zimmer verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Safe, Minibar und Balkon oder Terrasse. Sie unterscheiden sich nur in der Lage bzw. Aussicht. Die Gäste des Preferred Club haben eine eigene Lounge für Frühstück und Snacks, sowie einen eigenen Strandabschnitt.