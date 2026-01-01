Das Hotel verfügt über einen Empfangsbereich mit Rezeption und Internetecke (gegen Gebühr). Zu den gastronomischen Einrichtungen gehören das Buffetrestaurant, 3 à la carte Restaurants (italienisch, asiatisch, mexikanisch) sowie eine Snackbar und Cocktailbar. Ausserdem bietet das Hotel einen Schönheitssalon und Spa mit Whirlpool und Dampfbad und einen Souvenirladen. In der weitläufigen, gepflegten Aussenanlage ist der Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Whirlpool. Auch den kleineren Gästen von 4-12 Jahren wird im hoteleigenen "Viva Kids Club" ein umfangreiches Programm geboten.

Animationsprogramme tagsüber und abends sowie Shows im hoteleigenen Theater lassen keine Langeweile aufkommen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit die Einrichtungen des nahe gelegenen Schwesterhotels Viva Wyndham Maya mitzubenutzen.