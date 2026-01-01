Viva Wyndham Azteca
Playa del Carmen
Beschreibung
Einleitung
Das All Inclusive Resort befindet sich am paradiesischen Sandstrand von Playacar. Das Hotel bietet komfortable Zimmer, feines Essen und verschiedene Unterhaltungsaktivitäten, verteilt auf den ganzen Tag. Das Hotel Viva Wyndham Azteca ist das ideale Hotel zum Entspannen und Ihre Ferien mit der Familie oder zu zweit zu geniessen.
Lage
Das Resort befindet sich direkt am traumhaften feinsandigen Strand von Playacar. Das Ortszentrum Playa del Carmen mit zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten ist ca. 2 km entfernt. Zum internationalen Flughafen Cancún sind es ca. 65 km.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Empfangsbereich mit Rezeption und Internetecke (gegen Gebühr). Zu den gastronomischen Einrichtungen gehören das Buffetrestaurant, 3 à la carte Restaurants (italienisch, asiatisch, mexikanisch) sowie eine Snackbar und Cocktailbar. Ausserdem bietet das Hotel einen Schönheitssalon und Spa mit Whirlpool und Dampfbad und einen Souvenirladen. In der weitläufigen, gepflegten Aussenanlage ist der Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Whirlpool. Auch den kleineren Gästen von 4-12 Jahren wird im hoteleigenen "Viva Kids Club" ein umfangreiches Programm geboten.
Animationsprogramme tagsüber und abends sowie Shows im hoteleigenen Theater lassen keine Langeweile aufkommen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit die Einrichtungen des nahe gelegenen Schwesterhotels Viva Wyndham Maya mitzubenutzen.
Zimmer
Die 355 Zimmer verteilen sich auf mehrere ansprechende Gebäude, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen und von einem tropischen Garten umgeben sind. Die Superior Garden Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Bügeleisen/-brett und einen französischen Balkon oder eine Terrasse mit Blick in die wunderschöne tropische Gartenanlage. Die Superior Oceanview Zimmer bieten bei gleicher Ausstattung einen Blick auf das türkisschimmernde Meer.
Aktivitäten
Fitnessraum, Fahrradverleih, Aerobics, Yoga, Boccia, Tischtennis, Tennis, Volleyball, Windsurfen, Kajak, Hobie Cats, Boogie Boards, Paddle Boards
Preis auf Anfrage
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