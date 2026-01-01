Das Hotel bietet 10 Suiten. Die Standard Suite hat 1 King Size Bett und ist mit österreichischen Kristall- und Bron-ze-Lampen und Deckenbefestigungen deko-riert, der Raum ist ideal zur Entspannung. Die Junior Suiten haben einzigartige Persönlichkeiten; Eine von ihnen, Carlota, begrüsst Sie mit einem Vorraum mit einem viktorianischen Tisch aus Zederholz, Mahagoni Stühle aus englischer Herstellung, beleuchtet mit einem schönen Kronleuchter. Das Zimmer könnte nicht besser sein; Sein Messing Bett im imperialen Stil macht Sie sprachlos.

Die andere Junior Suite, Cabal-lero, begrüsst Sie mit einem französischen Kristall-Kronleuchter aus dem Jahre 1950, ein Spiegel aus geschnitztem Holz, Stuck und Gold; In diesem Raum passt der imponent viktorianische Schrank zu den viktorianischen Tischchen. Ausserdem hat es noch 2 Master Suiten, welche ein schönes Aufenthaltszimmer und einen Balkon mit Blick auf die 59. Strasse, den Touristenkorridor, haben.