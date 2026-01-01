Mexiko-Reisen mit Kindern vom Spezialisten
Badeferien für die ganze Familie
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Traumstrände, die Maya-Kultur und vieles mehr
Familien auf den Spuren der Maya
Wussten Sie, dass nicht nur in Ägypten Pyramiden zu finden sind? Auch in Mexiko wurden von der Hochkultur der Maya diese beeindruckenden Bauwerke errichtet. Die berühmten Ruinen von Teotihuacán beispielsweise, sie liegen etwa 40 Kilometer ausserhalb von Mexico Stadt. Auf einer Mexiko Mietwagenrundreise erlebt man diese Kultur und den Alltag der Menschen hautnah und kann dabei das Land auf eigene Faust und vor allem in seinem individuellen Tempo entdecken. Sie erreichen mit dem Mietauto und der ganzen Familie die kulturhistorisch interessanten Stätten ganz unkompliziert und sind flexibel.
Nach Mexiko zu reisen nimmt natürlich etwas mehr Planung und Vorsorge in Anspruch als die Ferien um die Ecke vor der Haustür, aber das ist auch das Besondere daran. Denn vor allem für die Kinder ist die Erweiterung des Horizonts ein unglaubliches Urlaubserlebnis, von dem man noch lange erzählen wird.
In Mexiko Pyramiden entdecken: Historische Maya Kultur hautnah erleben
Neben der Natur und der Kultur sind es auch die lebensfrohen Menschen, die Mexiko zu dem machen, was es ist. Ausser der Maya Kultur, deren touristisch sehr gut erschlossenen Ruinen leicht zu erreichen sind und sich zum grössten Teil im Südosten des Landes auf der Halbinsel Yucatan befinden, bietet das zentralamerikanische Land viele weitere einmalige Sehenswürdigkeiten. Die Schildkrötenstation Isla Mujeres ist ein Ort, an dem man die tollen Tiere aus nächster Nähe betrachten kann.
Die Aufzuchtstation für Schildkröten sorgt ausserdem dafür, dass regelmässig Exemplare ausgewildert werden und trägt so zum Artenreichtum und -erhalt bei. Dabei lohnt es sich noch mehr, einen Experten zu Rate zu ziehen und die Mexiko Ferien zusammen zu planen, um kein Highlight zu verpassen.
Nach Mexiko mit Kindern
Der Schmetterlingsgarten am Playa del Carmen ist für Kinder ein unvergessliches Erlebnis und noch lange nach dem Besuch und der Reise werden Ihnen die unvergleichlichen Bilder im wahrsten Sinne des Wortes im Kopf herumflattern. Und auch der Tres Rios Park ist für Familien mit kleinen Kindern ganz besonders zu empfehlen. Der Park ist nämlich eine Mischung aus Hotel Resort und Naturpark, in dem man die für Europäer durchaus exotische Pflanzenwelt in direkter Strandnähe kennenlernen kann.
Aber auch gemütliche Nachmittage am Pool oder im Fitnessbereich sind möglich. Melden Sie sich bei uns und planen Sie zusammen mit unserem Spezialisten eine Mexiko Reise, an die Sie sich noch lange voller Freude erinnern werden.
Familienferien rund um den Globus
Mexiko begeistert Familien mit Kultur und Karibikstränden – wenn Sie weitere Optionen prüfen möchten, finden Sie auf der Seite Familienferien eine Auswahl an Destinationen, die sich gut mit Kindern bereisen lassen. Reine Strandziele haben wir unter Badeferien für Familien zusammengestellt. Unsere Spezialisten vergleichen die Möglichkeiten mit Ihnen und erarbeiten einen Reisevorschlag, der zu Ihrer Familie, zur Reisezeit und zu Ihrem Budget passt.
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Preis auf Anfrage
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Ferien mit Kindern in Mexiko
Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko
Mexiko eignet sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters, denn das Land gilt als ausgesprochen kinderfreundlich und Kinder stehen in der mexikanischen Kultur im Mittelpunkt. Badeferien an den langen weissen Stränden sind bereits mit Kleinkindern gut machbar. Für Ausflüge zu den Maya-Stätten und eine Mietwagenrundreise empfiehlt sich ein Alter ab etwa vier bis sechs Jahren, damit die Kinder die Eindrücke bewusst miterleben können.
Die Flugzeit von der Schweiz nach Mexiko beträgt rund 12 Stunden. Mit Kindern lohnt es sich, den Flug mit genügend Beschäftigung zu planen und nach der Ankunft ein bis zwei ruhige Strandtage einzulegen, damit die ganze Familie entspannt in die Ferien startet.
Die Zeitverschiebung beträgt je nach Region und Jahreszeit rund sechs bis acht Stunden; in Mexiko ist es früher als in der Schweiz. Kinder gewöhnen sich meist innert weniger Tage an den neuen Rhythmus, und gemütliche Strandtage zu Beginn der Reise erleichtern die Umstellung zusätzlich.
Die trockenste und angenehmste Zeit für Familienferien in Mexiko liegt zwischen November und April, womit sich insbesondere die Sportferien ideal eignen. Auch in den Sommer- und Herbstferien ist eine Reise gut möglich; dann muss vor allem auf der Halbinsel Yucatan mit kurzen tropischen Regenschauern gerechnet werden. Die Maya-Stätten besuchen Sie mit Kindern am besten am frühen Morgen, bevor die Tageshitze einsetzt.
Für Mexiko sind keine besonderen Impfungen vorgeschrieben; empfohlen werden die in der Schweiz üblichen Basisimpfungen. Die klassischen Familienziele wie die Halbinsel Yucatan gelten weitgehend als malariafrei, ein zuverlässiger Mückenschutz ist dennoch sinnvoll. Klären Sie den Impfschutz Ihrer Kinder vor der Abreise mit einer reisemedizinischen Fachstelle ab.
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