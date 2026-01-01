Beschreibung

Einleitung Mystique Holbox ist ein Boutique-Resort am Strand, das zeitgenössischen Luxus und Raffinesse ausstrahlt. Dieses exquisite Resort befindet sich auf der malerischen Insel Holbox, einem kleinen Paradies, das 40 Kilometer misst und sich im geschützten Naturreservat Yum Balam im Norden der mexikanischen Halbinsel Yucatán befindet.

Lage Holbox ist eine kleine Insel mit einer Länge von 26 Meilen. Sie ist ein verborgener Schatz, der mit makellosen Stränden, kristallklarem Wasser und atemberaubenden Sonnenuntergängen beeindruckt. Holbox ist das perfekte Reiseziel für diejenigen, die eine ruhige Auszeit vom hektischen Alltag suchen. Die entspannte Atmosphäre und die natürliche Schönheit der Insel machen sie zum idealen Ort, um sich zu entspannen und aufzutanken. Die Anreise vom Flughafen Cancún beträgt rund 3,5h.

Angebot Die Gäste von Mystique Holbox können kristallklare türkisfarbene Gewässer, puderzuckerweisse Sandstrände und atemberaubende Sonnenuntergänge geniessen. Das Resort bietet moderne und stil-volle Unterkünfte sowie eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die den ultimativen Komfort und Entspannung bieten.