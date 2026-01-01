Mystique Holbox by Royalton
Isla Holbox
Beschreibung
Einleitung
Mystique Holbox ist ein Boutique-Resort am Strand, das zeitgenössischen Luxus und Raffinesse ausstrahlt. Dieses exquisite Resort befindet sich auf der malerischen Insel Holbox, einem kleinen Paradies, das 40 Kilometer misst und sich im geschützten Naturreservat Yum Balam im Norden der mexikanischen Halbinsel Yucatán befindet.
Lage
Holbox ist eine kleine Insel mit einer Länge von 26 Meilen. Sie ist ein verborgener Schatz, der mit makellosen Stränden, kristallklarem Wasser und atemberaubenden Sonnenuntergängen beeindruckt. Holbox ist das perfekte Reiseziel für diejenigen, die eine ruhige Auszeit vom hektischen Alltag suchen. Die entspannte Atmosphäre und die natürliche Schönheit der Insel machen sie zum idealen Ort, um sich zu entspannen und aufzutanken. Die Anreise vom Flughafen Cancún beträgt rund 3,5h.
Angebot
Die Gäste von Mystique Holbox können kristallklare türkisfarbene Gewässer, puderzuckerweisse Sandstrände und atemberaubende Sonnenuntergänge geniessen. Das Resort bietet moderne und stil-volle Unterkünfte sowie eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die den ultimativen Komfort und Entspannung bieten.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 38 Suiten. Die Deluxe Junior Suite Loft Ocean View bietet ein wirklich einzigartiges und luxuriöses Ferienerlebnis. Diese geräumigen und stilvollen Suiten verfügen über ein Schlafzimmer im Loft-Stil mit atemberaubendem Blick auf das Meer, einen privaten Balkon oder eine Terrasse, einen separaten Wohnbereich und eine Reihe von gehobenen Annehmlichkeiten. Die Deluxe Junior Suite Ocean Front Swim Out ist die ultimative Verwöhnung und bietet einen privaten Tauchpool nur wenige Schritte vom Karibischen Meer entfernt. Diese luxuriösen und geräumigen Suiten bieten atemberaubende Meerblicke, eine private Terrasse sowie einen separaten Wohnbereich.
Preis auf Anfrage
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