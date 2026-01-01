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    Puerto Morelos, Mexico

Puerto Morelos Hotels: unsere Auswahl

Ein ursprünglicher Ort voller Ruhe und Gelassenheit

Wenn Sie während einer Rundreise durch Mexiko traumhafte Strände geniessen möchten, aber dem Trubel vieler Touristenhochburgen lieber entgehen, sind Sie in Puerto Morelos genau richtig. Denn dieses Fischerdörfchen konnte sich bis heute seinen ursprünglichen Charakter bewahren. Ein imposanter Leuchtturm ist das Wahrzeichen von Puerto Morelos und neben dem National Marine Park eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten der Region. Freuen Sie sich ausserdem auf ein traumhaftes Riff, an dem Tauchgänge ein ganz besonderes Erlebnis sind. Um schon bald Ihre Ferien in Puerto Morelos zu verbringen, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten!

Zoëtry Paraiso de la BonitaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Puerto Morelos
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Puerto Morelos
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Puerto Morelos
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