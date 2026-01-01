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    Ruinen von Tulum, Mexico

Mexiko Badeferien vom Spezialisten

Natur, Historie und Strand

Das ganze Jahr hindurch sind die Küsten der Halbinsel Yucatán und die mexikanische Pazifikküste mit Wassertemperaturen um 26 Grad Celsius begehrte Traumziele für Wassersportler und Sonnenanbeter. Die einzigartige Mischung aus Tempelanlagen, Urwald und Traumstränden übt eine ganz eigene Faszination auf Urlauber aus der gesamten Welt aus. An der berühmten Costa Maya liegen die schönsten und lebhaftesten Urlaubsorte Mexikos. In völligem Kontrast erscheint der "Tempel des Windgottes", nahe der Stadt Tulum, wie eine wundersame Oase.

Mexiko und Yucatan haben viele interessante Zeugen der Geschichte zu bieten. Geheimnisvoll und mystisch liegen sie teilweise direkt an der Küste oder aber auch im dichten Regenwald verborgen. Auf Strandspaziergängen entdecken Sie manches idyllische Fischerdorf oder Sie begegnen Schildkröten, die auf dem Weg zum Wasser sind. Mexikos Hotels sind komfortabel und modern ausgestattet und bestechen mit Service in einer einzigartigen Umgebung zwischen Strand und Urwald. Lassen Sie sich Ihre ganz persönliche Reise von unseren Spezialisten zusammenstellen.

Icon map8 Tage
Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumhaftes Karibikflair, Entspannte Abendunterhaltung, Hochwertiges Gourmet All-Inclusive, Grösszügige...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
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Erholung unter Palmen

Die Seele baumeln lassen am Rand der Kinderstube der Delfine

An der ruhigen Maya-Küste erholen Sie sich unter wiegenden Palmen in einem exotischen Garten und haben es gleichzeitig zu den grandiosen Ruinenstädten der Mayahochkultur nicht weit. Wer seine Mexiko Ferien auf Yucatan verlebt, sollte seine Eindrücke vom Land noch vertiefen. Wer sein all-inclusive Hotel einmal verlassen möchte, kann interessante Tagestouren in Mexiko organisieren.

Nicht weit entfernt liegen die Städte Tulum, Uxmal und eine der bedeutendsten Ruinenstätten Chichén Itzá. An der Ostküste liegt Chetumal mit seinen altertümlichen Holzhäusern und einer typisch mexikanischen Innenstadt. Hier mündet der Rio Hondo, der Grenzfluss zwischen Mexiko und Belize, in die Karibische See. Ein Highlight sind die flachen Lagunen der Bucht. Der Küstenbereich wurde als Naturpark ausgewiesen und Teil des Biosphärenreservats UNESCO-Welterbe. Überwältigend zu beobachten, wo im Naturpark Sian Ka'an Delfine ihre Jungen zur Welt bringen und die zutraulichen Seekühe sich wie in einer Badewanne tummeln.

Vom Glasbodenboot aus Mexikos Unterwasserwelt erleben

Die Playa del Carmen ist der grösste Touristenmagnet von Mexiko. Aktive Urlauber, die Mexiko als Strandferien geniessen wollen und gleichzeitig in Mexiko Wassersport, Tauchen und Surfen ausgiebig auskosten möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten. Eine Welt wie aus dem Bilderbuch eröffnet sich bei einer Fahrt mit dem Glasbodenboot. Korallenriffe in Küstennähe werden von einer Heerschar von unterschiedlichen bunten Fischen bevölkert. Eines der bedeutendsten Seebäder Mexikos lernen Sie auf einer Mexiko Rundreise entlang der Pazifikküste kennen.

Puerto Vallarta mit einer schmucken Altstadt im spanischen Kolonialstil wurde durch Filme mit Elizabeth Taylor und Richard Burton weltweit bekannt und für das internationale Jetset interessant.

Erholsame Mexiko Strandferien kombiniert mit spannenden Rundreisen

Die Schönheiten und Besonderheiten von Mexiko stehen überwiegend unter besonderem Schutz. Unternehmen Sie eine Mexiko Mietwagenrundreise und erkunden eines der reichsten Länder an Mangrovenwäldern. Mexiko Reisen bieten alles, was man sich wünschen kann. Grandiose historische Bauten, traumhafte Naturwunder und optimale Erholung am Meer.

Badeferien in Mexiko

Erholsame Ferien an den traumhaften Sandstränden von Mexiko geniessen

Ferien mit Kindern in Mexiko

Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko

Honeymoon in Mexiko

Flitterwochen im romantischen und verträumten Mexiko

Kultur der Maya

Klimatisierte Rundreisen im Bus oder mit dem Mietwagen zu den Mayas

Tauchen in Mexiko

Die fabelhafte und aufregende Unterwasserwelt von Mexiko erleben

Reiseinformationen

Tipps und Tricks sowie Länderinformationen zu Mexiko

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