Das ganze Jahr hindurch sind die Küsten der Halbinsel Yucatán und die mexikanische Pazifikküste mit Wassertemperaturen um 26 Grad Celsius begehrte Traumziele für Wassersportler und Sonnenanbeter. Die einzigartige Mischung aus Tempelanlagen, Urwald und Traumstränden übt eine ganz eigene Faszination auf Urlauber aus der gesamten Welt aus. An der berühmten Costa Maya liegen die schönsten und lebhaftesten Urlaubsorte Mexikos. In völligem Kontrast erscheint der "Tempel des Windgottes", nahe der Stadt Tulum, wie eine wundersame Oase.

Mexiko und Yucatan haben viele interessante Zeugen der Geschichte zu bieten. Geheimnisvoll und mystisch liegen sie teilweise direkt an der Küste oder aber auch im dichten Regenwald verborgen. Auf Strandspaziergängen entdecken Sie manches idyllische Fischerdorf oder Sie begegnen Schildkröten, die auf dem Weg zum Wasser sind. Mexikos Hotels sind komfortabel und modern ausgestattet und bestechen mit Service in einer einzigartigen Umgebung zwischen Strand und Urwald. Lassen Sie sich Ihre ganz persönliche Reise von unseren Spezialisten zusammenstellen.