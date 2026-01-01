Mexiko Badeferien vom Spezialisten
Natur, Historie und Strand
Badeferien im TUI BLUE El Dorado Suites
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumhaftes Karibikflair, Entspannte Abendunterhaltung, Hochwertiges Gourmet All-Inclusive, Grösszügige...
8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Erholung unter Palmen
Die Seele baumeln lassen am Rand der Kinderstube der Delfine
An der ruhigen Maya-Küste erholen Sie sich unter wiegenden Palmen in einem exotischen Garten und haben es gleichzeitig zu den grandiosen Ruinenstädten der Mayahochkultur nicht weit. Wer seine Mexiko Ferien auf Yucatan verlebt, sollte seine Eindrücke vom Land noch vertiefen. Wer sein all-inclusive Hotel einmal verlassen möchte, kann interessante Tagestouren in Mexiko organisieren.
Nicht weit entfernt liegen die Städte Tulum, Uxmal und eine der bedeutendsten Ruinenstätten Chichén Itzá. An der Ostküste liegt Chetumal mit seinen altertümlichen Holzhäusern und einer typisch mexikanischen Innenstadt. Hier mündet der Rio Hondo, der Grenzfluss zwischen Mexiko und Belize, in die Karibische See. Ein Highlight sind die flachen Lagunen der Bucht. Der Küstenbereich wurde als Naturpark ausgewiesen und Teil des Biosphärenreservats UNESCO-Welterbe. Überwältigend zu beobachten, wo im Naturpark Sian Ka'an Delfine ihre Jungen zur Welt bringen und die zutraulichen Seekühe sich wie in einer Badewanne tummeln.
Vom Glasbodenboot aus Mexikos Unterwasserwelt erleben
Die Playa del Carmen ist der grösste Touristenmagnet von Mexiko. Aktive Urlauber, die Mexiko als Strandferien geniessen wollen und gleichzeitig in Mexiko Wassersport, Tauchen und Surfen ausgiebig auskosten möchten, kommen hier voll auf ihre Kosten. Eine Welt wie aus dem Bilderbuch eröffnet sich bei einer Fahrt mit dem Glasbodenboot. Korallenriffe in Küstennähe werden von einer Heerschar von unterschiedlichen bunten Fischen bevölkert. Eines der bedeutendsten Seebäder Mexikos lernen Sie auf einer Mexiko Rundreise entlang der Pazifikküste kennen.
Puerto Vallarta mit einer schmucken Altstadt im spanischen Kolonialstil wurde durch Filme mit Elizabeth Taylor und Richard Burton weltweit bekannt und für das internationale Jetset interessant.
Erholsame Mexiko Strandferien kombiniert mit spannenden Rundreisen
Die Schönheiten und Besonderheiten von Mexiko stehen überwiegend unter besonderem Schutz. Unternehmen Sie eine Mexiko Mietwagenrundreise und erkunden eines der reichsten Länder an Mangrovenwäldern. Mexiko Reisen bieten alles, was man sich wünschen kann. Grandiose historische Bauten, traumhafte Naturwunder und optimale Erholung am Meer.
Ferien mit Kindern in Mexiko
Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko
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