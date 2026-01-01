Playa del Carmen Hotels und Unterkünfte
Badeort an der Riviera Maya und Ausgangspunkt für Ausflüge
Lage und Charakter des Orts
Playa del Carmen gehört zum mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo und liegt an der Riviera Maya, dem Küstenstreifen im Osten der Halbinsel Yucatán. Nördlich schliesst Cancún an, südlich Tulum – die internationale Anreise erfolgt in der Regel über den Flughafen von Cancún. Der Ort selbst ist kompakt und weitgehend zu Fuss erschliessbar: Die Fussgängerzone der Quinta Avenida verläuft parallel zum Strand und bündelt Geschäfte, Restaurants und Abendleben. Vom Fährhafen aus erreichen Sie die Insel Cozumel, ein bekanntes Tauchgebiet am mesoamerikanischen Barriereriff.
Wann eine Reise passt
Die mexikanische Karibikküste ist ganzjährig warm. Als angenehmste Reisezeit gelten die Wintermonate mit Trockenzeit und tieferer Luftfeuchtigkeit – entsprechend höher sind dann Nachfrage und Preise, besonders um die Feiertage. Die Sommer- und Herbstmonate sind schwüler, mit kurzen, kräftigen Regengüssen und der karibischen Hurrikansaison. Dazu kommt das Sargassum: Die Braunalgen treiben vor allem im Sommerhalbjahr an die Küste, fallen aber von Jahr zu Jahr und von Strandabschnitt zu Strandabschnitt sehr unterschiedlich aus.
Für wen sich Playa del Carmen eignet
Der Ort passt zu Reisenden, die Badeferien nicht isoliert verbringen, sondern mit Kultur, Ausflügen und Restaurantleben verbinden möchten. Familien profitieren von den Sandstränden und den Erlebnisparks der Umgebung, Taucherinnen und Taucher von der Nähe zum Riff und zu den Cenoten – den mit Süsswasser gefüllten Kalksteinhöhlen im Landesinneren der Halbinsel. Wer dagegen vor allem Ruhe, wenig Infrastruktur und leere Strände sucht, ist in kleineren Orten entlang der Küste besser aufgehoben: Playa del Carmen ist touristisch stark erschlossen und abends belebt.
Was sich gut kombinieren lässt
Als Standquartier eignet sich der Ort gut. Von hier aus lassen sich Ausgrabungsstätten im Landesinneren, die Ruinen von Tulum direkt über dem Meer sowie Cenoten und Naturparks als Tagesausflüge ansteuern; entlang der Küstenstrasse verkehren zudem Colectivos, die Sammeltaxis zwischen den Ortschaften. Häufig wird der Badeaufenthalt an den Schluss einer Rundreise durch Yucatán und die Kolonialstädte gelegt, als ruhiger Abschluss nach den Kulturtagen. Ebenso üblich sind Kombinationen mit anderen Regionen Mexikos oder eine Weiterreise ins benachbarte Zentralamerika.
Bei der Hotelwahl lohnt sich der Blick auf die Lage: Unterkünfte im Zentrum liegen nahe an Quinta Avenida und Strand und sind dafür lebhafter, während die Resorts weiter ausserhalb an der Küste ruhiger und weitläufiger sind, für den Ortsbesuch aber jeweils eine kurze Fahrt verlangen. Die folgende Auswahl zeigt die Häuser, die wir in Playa del Carmen und Umgebung anbieten. Gerne stellen wir Ihnen daraus einen Ablauf zusammen, der zu Ihrer Reisezeit und Ihrem übrigen Programm passt.
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