Auf Mexiko Reisen werden Sie jede Menge entdecken und erleben. Das Land ist ausserdem gespickt mit zahlreichen attraktiven, luxuriösen und komfortablen Unterkünften. Sie können sich also ganz entspannt zurücklehnen und in herrlicher Umgebung in Ruhe erholen. Besonders in der Hauptstadt Mexiko City haben Sie die unterschiedlichsten Hotels zur Auswahl. Der Mythos Acapulcos, wo sich einst Harry Belafonte oder Gino Lollobrigida aufhielten, ist noch immer lebendig.

Unsere Spezialisten kennen die Luxusherbergen ganz genau und können Ihnen mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp geben. Ihren Aufenthalt in Mexiko werden Sie mit unserer Hilfe garantiert noch lange Zeit in positiver Erinnerung behalten!