Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralamerika Reisen Gütesiegel
zentralamerikareisen
Sayulita, Mexico, Mexico

Mexiko Hotels vom Spezialisten

Die schönsten Unterkünfte

Auf Mexiko Reisen werden Sie jede Menge entdecken und erleben. Das Land ist ausserdem gespickt mit zahlreichen attraktiven, luxuriösen und komfortablen Unterkünften. Sie können sich also ganz entspannt zurücklehnen und in herrlicher Umgebung in Ruhe erholen. Besonders in der Hauptstadt Mexiko City haben Sie die unterschiedlichsten Hotels zur Auswahl. Der Mythos Acapulcos, wo sich einst Harry Belafonte oder Gino Lollobrigida aufhielten, ist noch immer lebendig.

Unsere Spezialisten kennen die Luxusherbergen ganz genau und können Ihnen mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp geben. Ihren Aufenthalt in Mexiko werden Sie mit unserer Hilfe garantiert noch lange Zeit in positiver Erinnerung behalten!

Hotels nach Regionen

Acapulco

Baja California

Cancún 

Cozumel

Hochland

Huatulco

Isla Mujeres

Mexiko City

Oaxaca

Playa del Carmen

Puerto Morelos

Puerto Vallarta

Puerto Aventuras

Tulum

Yucatan

Zihuatanejo

Hotels in Mexiko

Hier werden Ihre Träume wahr

Sie finden in Mexiko Hotels, die Sie mit allen gewünschten Annehmlichkeiten verwöhnen werden. Verbringen Sie einige erholsame Ferientage in der mexikanischen Karibik: Romantische Buchten an der Riviera Maya und die faszinierenden Städte laden zum Verweilen ein. Verwirklichen auch Sie Ihre Träume und geniessen Sie die Schönheit Mexikos in vollen Zügen. Der lange Strand von Cancun ist weltweit bekannt.

Der palmengesäumte Sandstrand erinnert an die Fotos in einem Bilderbuch. Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in Ihre Mexiko Ferien und gönnen auch Sie sich eine kleine Auszeit im Paradies! Unsere kompetenten Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Ferienangebot.

Badeferien in Mexiko

Erholsame Ferien an den traumhaften Sandstränden von Mexiko geniessen

Ferien mit Kindern in Mexiko

Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko

Honeymoon in Mexiko

Flitterwochen im romantischen und verträumten Mexiko

Kultur der Maya

Klimatisierte Rundreisen im Bus oder mit dem Mietwagen zu den Mayas

Tauchen in Mexiko

Die fabelhafte und aufregende Unterwasserwelt von Mexiko erleben

Reiseinformationen

Tipps und Tricks sowie Länderinformationen zu Mexiko

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren