Dreams Riviera Cancun Resort & Spa
Puerto Morelos
Beschreibung
Einleitung
Die grosszügige Anlage bietet ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm vom Explorers Club für Kinder bis zu Gourmet à-la-carte Mahlzeiten.
Lage
An der Riviera Maya bei Puerto Morelos. Der Flughafen Cancún ist 20 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Zum umfangreichen Angebot gehören neun Restaurants, mehrere Bars, ein Fitnessstudio, ein Wellnesscenter, ein Whirlpool und eine weitläufige Swimmingpoollandschaft. Abends werden Live-Musik und Themenparties geboten.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über Badezimmer, Haartrockner, Fernseher, CD/DVD-Player, Telefon, WLAN gegen Gebühr, Safe, Minibar, Kaffeekocher und Bügelbrett/-eisen. Die Deluxe Tropical Zimmer haben Sicht auf den Garten, die Deluxe Pool Zimmer verfügen über einen eigenen kleinen Pool und einen Indoorjacuzzi. Der Preferred Club Oceanview bietet: Zimmer mit Innen- und Aussenjacuzzi, eigene Check-in Lounge, aktuelle Zeitungen, Gratis-WLAN, Nachmittagssnack, Minibar-Upgrade. Das kontinentale Frühstück wird in der Lounge oder auf der privaten Terrasse serviert.
Sport / Wellness
Katamaran, Tischtennis, Boccia, Windsurfen, Kajak, Schnorcheln, Wasseraerobic, Tanzstunden, Volleyball, Fitnesscenter.
Gegen Gebühr: Anwendungen im Wellnesscenter, Tennis, Fischen, Tauchen.
Kinder: sind willkommen, Kinderclub.
Gegen Gebühr: Anwendungen im Wellnesscenter, Tennis, Fischen, Tauchen.
Kinder: sind willkommen, Kinderclub.
Preis auf Anfrage
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