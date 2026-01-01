Zum umfangreichen Angebot gehören neun Restaurants, mehrere Bars, ein Fitnessstudio, ein Wellnesscenter, ein Whirlpool und eine weitläufige Swimmingpoollandschaft. Abends werden Live-Musik und Themenparties geboten.

Alle Zimmer verfügen über Badezimmer, Haartrockner, Fernseher, CD/DVD-Player, Telefon, WLAN gegen Gebühr, Safe, Minibar, Kaffeekocher und Bügelbrett/-eisen. Die Deluxe Tropical Zimmer haben Sicht auf den Garten, die Deluxe Pool Zimmer verfügen über einen eigenen kleinen Pool und einen Indoorjacuzzi. Der Preferred Club Oceanview bietet: Zimmer mit Innen- und Aussenjacuzzi, eigene Check-in Lounge, aktuelle Zeitungen, Gratis-WLAN, Nachmittagssnack, Minibar-Upgrade. Das kontinentale Frühstück wird in der Lounge oder auf der privaten Terrasse serviert.