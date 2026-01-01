Zihuatanejo Hotels und Unterkünfte

Zihuatanejo liegt an einer geschützten Bucht der mexikanischen Pazifikküste und hat sich trotz der Nähe zur modernen Ferienstadt Ixtapa den entspannten Charakter eines Fischerdorfs bewahrt. Am Morgen bringen die Fischer ihren Fang an den Strand, in den Gassen rund um die Plaza reihen sich kleine Läden, Marktstände und Restaurants – hier erleben Sie mexikanischen Alltag statt Hochhauskulissen.

Die Buchten rund um den Ort bieten ruhiges, meist badefreundliches Wasser, feine Sandstrände und schöne Möglichkeiten zum Schnorcheln, Stand-up-Paddeln oder für Bootsausflüge. Frisch zubereitete Meeresfrüchte direkt am Strand gehören zu den kulinarischen Höhepunkten. Wer mehr Abwechslung sucht, findet im benachbarten Ixtapa ein grösseres Freizeit- und Sportangebot.

Zihuatanejo eignet sich für Reisende, die authentische Badeferien im kleinen Rahmen suchen – als ruhiger Gegenpol zu den grossen Touristenzentren des Landes und ideal zum Ausklang einer Mexiko-Rundreise. Die trockenen Monate von etwa November bis Mai gelten als angenehmste Reisezeit an der Pazifikküste. Unsere Mexiko-Spezialisten beraten Sie persönlich und empfehlen Ihnen gerne die passende Unterkunft an der Bucht.