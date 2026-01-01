Das Hotel Las Nubes ist ein luxuriöses Resort auf der ruhigen Insel Holbox in Mexiko. Es bietet atemberaubende Ausblicke über das Karibische Meer. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und verant-wortungsbewusstem Tourismus wurde das Hotel so gestaltet, dass es nahtlos mit der natürlichen Schönheit der Insel verschmilzt. Die Gäste können aus einer Reihe von geräumigen Zimmern, Suiten und Villen wählen, die alle in einem modernen und eleganten Stil mit lokal bezogenen Materialien eingerichtet sind.

Das Hotel bietet auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie einen Infini-ty-Pool, ein Full-Service-Spa, ein Restaurant mit köstlicher lokaler und internationaler Küche und einen Strandclub mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen.