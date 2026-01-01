Hotel Las Nubes
Isla Holbox
Beschreibung
Einleitung
Entdecken Sie die atemberaubende Schönheit von Holbox, einem versteckten Juwel in der mexikanischen Karibik! Holbox ist eine kleine Insel an der Yucatán-Halbinsel, wo Sie unberührte Strände, kristallklares Wasser und eine erstaunliche Vielfalt an Wildtieren finden können.
Lage
Hier ist der perfekte Ort für Ihren Urlaub in der Karibik. Das Hotel befindet sich am langen Sandstrand von Holbox. Hier bleibt die natürliche Schönheit der karibischen Inseln intakt, sei es mit den naturbelassenen Stränden, dem klaren Wasser oder der umfassenden Vegetation. Die Anreise vom Flughafen Cancún beträgt rund 3,5 Stunden.
Angebot
Das Hotel Las Nubes ist ein luxuriöses Resort auf der ruhigen Insel Holbox in Mexiko. Es bietet atemberaubende Ausblicke über das Karibische Meer. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und verant-wortungsbewusstem Tourismus wurde das Hotel so gestaltet, dass es nahtlos mit der natürlichen Schönheit der Insel verschmilzt. Die Gäste können aus einer Reihe von geräumigen Zimmern, Suiten und Villen wählen, die alle in einem modernen und eleganten Stil mit lokal bezogenen Materialien eingerichtet sind.
Das Hotel bietet auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie einen Infini-ty-Pool, ein Full-Service-Spa, ein Restaurant mit köstlicher lokaler und internationaler Küche und einen Strandclub mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen.
Zimmer
Jedes der 26 Zimmer verfügt über Klimaanlage, ein eigenes Badezimmer und eine Terrasse oder einen Balkon mit atemberaubendem Meerblick.
Preis auf Anfrage
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