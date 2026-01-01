Acapulco Hotels: unsere Auswahl
Entspannung, einzigartiges Flair und Nachtleben
Lage und Anreise
Acapulco liegt an der Pazifikküste Mexikos im Bundesstaat Guerrero und zieht sich halbkreisförmig um eine weite, geschützte Bucht. Die Anreise aus der Schweiz führt in der Regel über Mexiko-Stadt; von dort erreichen Sie die Küste per Anschlussflug oder auf dem Landweg. Wer die Strecke über Land wählt, kann einen Zwischenhalt in der Silberstadt Taxco einplanen, die an der Route zwischen der Hauptstadt und Acapulco liegt.
Drei Zonen, drei Charaktere
Acapulco war Mitte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten Badeorte des internationalen Jetsets, und diese Geschichte prägt das Stadtbild bis heute. Für die Hotelwahl lohnt sich ein Blick auf die drei Bereiche der Stadt:
- Acapulco Tradicional: der historische Kern rund um den Zócalo mit der Festung San Diego und den ruhigen Buchten Caleta und Caletilla – hier zeigt sich das klassische Acapulco der ersten Stunde.
- Zona Dorada: die goldene Zone entlang der Uferpromenade, in der sich Hotels, Restaurants und Nachtleben konzentrieren. Wer mitten im Geschehen wohnen möchte, ist hier am richtigen Ort.
- Acapulco Diamante: der neuere Hotelbereich südöstlich des Zentrums mit grosszügig angelegten Resorts und deutlich mehr Distanz zum städtischen Trubel.
Aktivitäten rund um die Bucht
Das bekannteste Schauspiel der Stadt sind die Klippenspringer von La Quebrada, die sich seit Jahrzehnten von den Felsen in eine schmale Bucht zwischen den Klippen stürzen. Sehenswert sind zudem die Festung San Diego mit ihrem historischen Museum sowie die vorgelagerte Insel La Roqueta, die per Boot erreichbar ist. Wassersportler finden ein breites Angebot vom Schnorcheln und Tauchen bis zum Hochseefischen.
Etwas ausserhalb, nordwestlich der Stadt, liegt Pie de la Cuesta mit der Coyuca-Lagune: ruhiges Wasser auf der einen, offene Pazifikbrandung auf der anderen Seite – und ein bekannter Platz, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Beachten Sie generell: An offenen Strandabschnitten ist die Brandung des Pazifiks deutlich kräftiger als in der geschützten Bucht.
Reisezeit und Kombinationen
Das Klima an Mexikos Pazifikküste ist ganzjährig warm. Als angenehmste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa November bis April; in den Sommermonaten fallen die Niederschläge meist als kurze, kräftige Schauer am späteren Tag. Baden ist grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Acapulco eignet sich gut als Badeabschluss einer Rundreise durch das zentrale Hochland: Mexiko-Stadt, die Kolonialstädte und Taxco lassen sich unkompliziert mit einigen Tagen am Meer verbinden. Wer in erster Linie ruhige, abgeschiedene Strandferien sucht, ist in kleineren Orten besser aufgehoben – Acapulco ist ein lebhafter Badeort mit städtischer Infrastruktur, Geschichte und Nachtleben.
Unterhalb dieses Textes finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels in Acapulco. Gerne stellen unsere Beraterinnen und Berater daraus ein Programm zusammen, das zu Ihrer Reiseroute, Ihrem Budget und Ihren Vorstellungen passt.
La Quebrada und die Bucht von Acapulco
Die Bucht gilt als eine der schönsten natürlichen Häfen der Welt – ein Halbrund aus Bergen, das abends zu einem Lichterkranz wird.
Die Klippenspringer
Seit den 1930er-Jahren stürzen sich Springer von der Felswand La Quebrada aus bis zu 35 Metern in eine schmale Rinne. Sie müssen den richtigen Moment der Brandung treffen, damit genug Wasser darunter steht. Die Vorführungen finden mehrmals täglich statt, die abendliche mit Fackeln.
Fuerte de San Diego
Die fünfeckige Festung über dem Hafen schützte einst die Manila-Galeonen, die Acapulco jahrhundertelang mit Asien verbanden. Heute beherbergt sie ein Museum zu dieser Handelsroute, über die Seide und Porzellan nach Amerika kamen.
Ausflüge in die Umgebung
Die Lagune von Coyuca im Nordwesten lässt sich per Boot durch Mangroven erkunden; an ihrem Ausgang liegt der lange Strand von Pie de la Cuesta, bekannt für Sonnenuntergänge. Etwas weiter entfernt schützt Barra de Potosí ein ruhiges Feuchtgebiet mit Vogelreichtum.
Häufige Fragen zu Acapulco
Die Klippenspringer von La Quebrada, die halbrunde Bucht mit ihrem abendlichen Lichterkranz, das Fuerte de San Diego als Zeugnis der Manila-Galeonen und die Mangrovenlagune von Coyuca.
Von Dezember bis April ist es trocken und warm. Von Juni bis Oktober fällt der meiste Regen, meist als kräftiger Nachmittagsschauer; in diese Zeit fällt auch die pazifische Hurrikansaison.
Die Lage vor Ort verändert sich; wir informieren Sie im Beratungsgespräch über den aktuellen Stand und wählen Unterkünfte und Ausflüge entsprechend aus.
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