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Tulum, Mexico

Mexiko Rundreisen vom Spezialisten

Strände, Mayastätten und Tacos

Auf Mexiko-Rundreisen lernen Sie die Schätze vergangener Kulturen kennen. Wandeln Sie durch die „Stadt der Götter“ oder erklimmen Sie die 365 Stufen der Kukulcán-Pyramide in Chichén. Auf dem Programm einer Mexiko Reise steht mehr als nur Tacos, Sombreros und lebensbejahende Rhythmen. Die palmengesäumten Strände und die kulturellen Stätten der Mayas und Azteken machen den Aufenthalt zu Badeferien mit Kulturprogramm. Der weisse Sandstrand von Cancún lädt mit tropischem Feeling zum Entspannen ein.

Aber auch die Strände von Acapulco und Playa del Carmen sind herrlich zum Verweilen. Taucher finden hier eine kolossale Unterwasserwelt samt beeindruckenden Unterwasserhöhlen vor. Unsere Mexiko-Spezialisten helfen Ihnen gerne persönlich bei Ihrer Ferienplanung. Wir haben tolle geführte Rundreisen durch Mexiko für Sie im Programm!

Mexico Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Mexico länderübergreifende Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Rundreisen-Highlights

Von Yucatán nach Mexiko-Stadt und Sian Ka'an

Zum Highlight jeder Mexiko-Reise gehört die am besten erhaltene Maya-Stadt der Welt auf der Halbinsel Yucatán. Kunstvolle Tempel hier und in Uxmal erinnern an die einstige Hochkultur des Landes. Fachkundige Reiseleiter versorgen Sie mit interessanten Hintergrundinformationen. Natürlich sollten die Metropole Mexiko-Stadt und die jahrtausendealten Tempelruinen von Oaxaca auf keiner Rundreise fehlen. Ein weiteres besonderes Highlight für viele Reisende ist eine Bootstour durch das Biosphärenreservat Sian Ka'an.

Badeferien in Mexiko

Erholsame Ferien an den traumhaften Sandstränden von Mexiko geniessen

Ferien mit Kindern in Mexiko

Familienfreundliche Hotels im wunderschönen und abwechslungsreichen Mexiko

Honeymoon in Mexiko

Flitterwochen im romantischen und verträumten Mexiko

Kultur der Maya

Klimatisierte Rundreisen im Bus oder mit dem Mietwagen zu den Mayas

Tauchen in Mexiko

Die fabelhafte und aufregende Unterwasserwelt von Mexiko erleben

Reiseinformationen

Tipps und Tricks sowie Länderinformationen zu Mexiko

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