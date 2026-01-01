Auf Mexiko-Rundreisen lernen Sie die Schätze vergangener Kulturen kennen. Wandeln Sie durch die „Stadt der Götter“ oder erklimmen Sie die 365 Stufen der Kukulcán-Pyramide in Chichén. Auf dem Programm einer Mexiko Reise steht mehr als nur Tacos, Sombreros und lebensbejahende Rhythmen. Die palmengesäumten Strände und die kulturellen Stätten der Mayas und Azteken machen den Aufenthalt zu Badeferien mit Kulturprogramm. Der weisse Sandstrand von Cancún lädt mit tropischem Feeling zum Entspannen ein.

Aber auch die Strände von Acapulco und Playa del Carmen sind herrlich zum Verweilen. Taucher finden hier eine kolossale Unterwasserwelt samt beeindruckenden Unterwasserhöhlen vor. Unsere Mexiko-Spezialisten helfen Ihnen gerne persönlich bei Ihrer Ferienplanung. Wir haben tolle geführte Rundreisen durch Mexiko für Sie im Programm!