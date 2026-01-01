Beschreibung

Einleitung Versteckt im tropischen Garten zwischen Kokospalmen ist dieses Öko-Hotel der ideale romantische Zufluchtsort, wo Sie eine entspannte Atmosphäre und die köstliche Fusionküche geniessen können.

Lage Das Ikal Tulum Hotel liegt in einer traumhaften Lage an der karibischen Küste Mexikos, umgeben von der atemberaubenden Natur der Riviera Maya. Eingebettet zwischen den weissen Sandstränden und dem türkisblauen Wasser des Karibischen Meeres bietet das Hotel eine ruhige Oase für Erholungssuchende.

Angebot Das Ikal Tulum Hotel vereint Komfort und Natur in einer traumhaften Lage an der karibischen Küste. Die stilvollen Cabañas und Suiten bieten einen herrlichen Blick auf den Garten oder das Meer. Geniessen Sie den hoteleigenen Strand, den erfrischenden Pool und köstliche Gerichte aus frischen, lokalen Zutaten im Restaurant mit Terrasse. Für Wellness-Liebhaber stehen entspannende Massagen und Yoga-Kurse zur Verfügung. Ob Entspannung oder Abenteuer – das Ikal Tulum Hotel ist der ideale Rückzugsort für einen unvergesslichen Aufenthalt.

Zimmer Die 19 Zimmer im Ikal Tulum Hotel vereinen Komfort und Eleganz in einer einladenden Atmosphäre. Die charmanten Cabañas sind von üppiger Vegetation umgeben und bieten private Terrassen mit Blick auf den Garten oder das Meer. Ausgestattet mit bequemen Betten und handgefertigten Möbeln, sind sie der perfekte Rückzugsort. Die luxuriösen Suiten bieten zusätzlichen Raum, separate Wohnbereiche und stilvolle Badezimmer, einige sogar mit direktem Zugang zum Strand oder privaten Jacuzzis. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, kostenloses WLAN und einen Safe, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.