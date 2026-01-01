Haciendas in Mexiko vom Spezialisten
Haciendas: Übernachten, wo einst Kolonialherren residierten
Hacienda San José
Preis auf Anfrage
Tixkobob
Unserer Meinung nach handelt es sich bei diesem Bijou um die wohl schönste Hacienda für Romantiker und Ruhesuchende....
Hacienda Uayamon
Preis auf Anfrage
Uayamon
Das elegante und geschichtsträchtige Anwesen besticht durch seine idyllische Lage inmitten von einem wilden Garten...
Hacienda Santa Cruz
Preis auf Anfrage
Mérida
Auf dieser im 17. Jahrhundert erbauten Hacienda finden Sie Ruhe und Erholung. Vor drei Jahren wurde das Anwesen von...
Reise in die Vergangenheit
Übernachten einmal anders
Mexiko Reisen führen Sie zwangsläufig ein Stück in die Vergangenheit. Denn in den Haciendas wird die Kolonialgeschichte Mexikos erlebbar. Sie besuchen kein Museum, lesen kein Fachbuch über die Geschichte dieses Landes, sondern leben inmitten der historischen Zeugnisse. Und wenn Ihnen im Garten ein Leguan begegnet, Sie auf der Veranda im Schaukelstuhl entspannen und sich vom Konzert der exotischen Vögel unterhalten lassen, versetzen Sie sich ein wenig in die Lage der kolonialen Herren, die einst hier residierten. Das Personal der Haciendas wird zusätzlich dafür sorgen, dass Sie entspannte Ferien verbringen.
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