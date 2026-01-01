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    Die Veranda der Hacienda Yaxcopoil, Mexico

Haciendas in Mexiko vom Spezialisten

Haciendas: Übernachten, wo einst Kolonialherren residierten

Die Haciendas in Mexiko, hoch in der Sierra Madre gelegen, wurden einst von den spanischen Kolonialherren erbaut, die die luxuriösen weissen Villen mit dem in der Sierra Madre gefundenen Silber finanzierten. Aber die Sierra Madre diente auch Ausgestossenen, Banditen und Revolutionären als Versteck – diese Landschaft hat eine abwechslungsreiche Geschichte! Heute sind die Haciendas in Mexiko noble Herbergen. Sie bieten Ihnen Unterkunft und Erholung auf hohem Niveau während Ihrer Ferien in Mexiko.

Nutzen Sie in Mexiko Haciendas, um die Sierra Madre zu Pferd zu erkunden oder mit dem Mietwagen durch das Land zu reisen! Unsere Mexiko Spezialisten stellen Ihnen Ihre Unterkünfte ganz nach Ihrem Geschmack zusammen.

Hacienda San JoséHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Tixkobob
Unserer Meinung nach handelt es sich bei diesem Bijou um die wohl schönste Hacienda für Romantiker und Ruhesuchende....
Hacienda UayamonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Hacienda Santa CruzHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mérida
Auf dieser im 17. Jahrhundert erbauten Hacienda finden Sie Ruhe und Erholung. Vor drei Jahren wurde das Anwesen von...

Reise in die Vergangenheit

Übernachten einmal anders

Mexiko Reisen führen Sie zwangsläufig ein Stück in die Vergangenheit. Denn in den Haciendas wird die Kolonialgeschichte Mexikos erlebbar. Sie besuchen kein Museum, lesen kein Fachbuch über die Geschichte dieses Landes, sondern leben inmitten der historischen Zeugnisse. Und wenn Ihnen im Garten ein Leguan begegnet, Sie auf der Veranda im Schaukelstuhl entspannen und sich vom Konzert der exotischen Vögel unterhalten lassen, versetzen Sie sich ein wenig in die Lage der kolonialen Herren, die einst hier residierten. Das Personal der Haciendas wird zusätzlich dafür sorgen, dass Sie entspannte Ferien verbringen.

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