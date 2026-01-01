Fussball Trainingslager in Spanien
Trainieren im fussballverrückten Spanien
Alicante - Hotel Albir Garden
Preis auf Anfrage
Highlights: Ideal für Juniorenspitzenfussball-Teams, Hervorragende Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Barcelona - Hotel Front Maritim
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Fitnessraum und Sauna , Barcelona bietet sehr viel, Nachtleben in Barcelona
5 Tage / 4 Nächte
Benicasim - Hotel Intelier Bonaire
Preis auf Anfrage
Highlights: Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich , Professionelle Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Benicasim - Intelier Orange
Preis auf Anfrage
Highlights: Optimale Trainingsbedingungen , Nähe zum Strand
5 Tage / 4 Nächte
Costa Blanca - Oliva Nova Golf & Beach Hotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainieren Sie wie die Profis, TOP Fussballplätze in Gehdistanz
5 Tage / 4 Nächte
Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park
Preis auf Anfrage
Highlights: Hotel ist direkt am Strand, TOP Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Costa Dorada - Cambrils Park Resort
Preis auf Anfrage
Highlights: Kombination mit FC Barcelona Spiel , TOP Trainingsbedingungen, Super Service
5 Tage / 4 Nächte
Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Trainingsbedingungen, Hotel direkt am Strand, Gute Ausgangsmöglichkeiten in Puerto Banus
5 Tage / 4 Nächte
Estepona - Sol Marbella Atalaya Park
Preis auf Anfrage
Highlights: Legendäres Hotel für Fussballmannschaften, TOP-Rasenfussballplatz zu Fuss erreichbar, Sehr gute...
5 Tage / 4 Nächte
Islantilla - Islantilla Golf Resort
Preis auf Anfrage
Highlights: Super Service im Islantilla Golf Resort, Zwei Naturrasenplätze nach FIFA-Massen, Drei Neunloch-Golfkurse,...
5 Tage / 4 Nächte
Lloret de Mar - Hotel Olympic Park
Preis auf Anfrage
Highlights: Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich, Hotel in der Nähe des Zentrums
5 Tage / 4 Nächte
Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace
Preis auf Anfrage
Highlights: Top Trainingsbedingungen , Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich, Unterkunft in der Nähe des Strandes
5 Tage / 4 Nächte
Malaga - Hotel Alay
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainings auf neuem TOP-Kunstrasen, Tolles 4 Stern Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Malaga - Hotel Bali
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Lage, Kunstrasenplatz 5 Minuten entfernt, Gute Restaurants in der Nähe
5 Tage / 4 Nächte
Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights: TOP Trainingsbedingungen, Stadion Ciudad de Malaga
5 Tage / 4 Nächte
Mallorca - Club Santa Ponsa
Preis auf Anfrage
Highlights: Direkt an Bucht von Santa Ponsa, Strand 5 Minuten entfernt , Optimale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime
Preis auf Anfrage
Highlights: Fussballplatz in Gehdistanz zum Hotel, Sky Pool , Sehr geeignetes Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Mallorca - Hotel Zafiro Palmanova
Preis auf Anfrage
Highlights: Nähe zu Palma, Tolle Fussballplätze, Schöne Poollandschaft im Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Marbella - Occidental Puerto Banus
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Trainingsbedingungen, MFC Marbella Football Center, Jetset- Treffpunkts am Mittelmeer, Beste...
5 Tage / 4 Nächte
Marina D'or - Hotel Gran Duque
Preis auf Anfrage
Highlights: 300 Meter vom Meer entfernt , Tolle Hotel Infrastruktur , Ideale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Maspalomas - Appartements Turbo Club
Preis auf Anfrage
Highlights: Nähe zum Strand , Training auf dem Kunstrasen von Ciudad Deportiva, Nachtleben von Playa del Ingles
6 Tage / 5 Nächte
Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainings in Gehdistanz zur Hotelanlage, Nähe zu den Sanddünen , TOP Trainingsbedingungen
6 Tage / 5 Nächte
Nerja - Hotel Nerja Club
Preis auf Anfrage
Highlights: Nähe zu nach Malaga, TOP Trainingsbedingungen, Geheimtipps für Restaurants
5 Tage / 4 Nächte
Playa del Ingles - Hotel Beverly Park
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Naturrasenplatz Las Burras, Optimale Trainingsbedingungen , Direkt am Strand
5 Tage / 4 Nächte
Playa del Ingles - Hotel Occidental Margaritas
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainiert wird auf TOP Naturrasenplatz im , Training im Stadion Maspalomas in Gehdistanz , Nahe am Strand...
6 Tage / 5 Nächte
Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura
Preis auf Anfrage
Highlights: Hotel direkt im Zentrum von Playa del Inglés, Breites Sportangebot, Training im Stadion Maspalomas oder...
5 Tage / 4 Nächte
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA
Preis auf Anfrage
Highlights: Top Preis-Leistungsverhältnis, Nähe zum Strand , Shuttle-Service zum Trainingsplatz
5 Tage / 4 Nächte
Torremolinos - Marconfort Griego Hotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Der Preishit an der Costa del Sol, Super Trainingsbedingungen , Ausgehmöglichkeiten in Malaga
5 Tage / 4 Nächte
Valencia - Hotel Parador el Saler
Preis auf Anfrage
Highlights: Ein echter Geheimtipp, Fussballplatz gehört zum Hotel, Tolle Lage
5 Tage / 4 Nächte
Valencia - Mas Camarena
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Naturrasenplätze, Ausgehmöglichkeiten am Abend, TOP Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
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