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Spanien, Fussball-Camp, Fussball-Trainingslagerreisen, Knecht Reisen

Fussball Trainingslager in Spanien

Trainieren im fussballverrückten Spanien

Sommer, Sonne, Tapas, Paella - und natürlich Fussball: Olé España! Im fussballverrückten Spanien gibt es unzählige Reiseziele, die perfekte Bedingungen für Ihr Fussball Trainingslager bieten. Im ganzen Land finden sich in den unterschiedlichsten Regionen für jedes Niveau passende Trainingscamps. Da wären einerseits die bekannten, hochprofessionellen Fussball Trainingshochburgen wie Oliva Nova Resort, Cambrils Park oder die Pinatar Arena, aber auch die Fussballanlage Top Ten ist auf die Bedürfnisse routinierter Mannschaften eingerichtet.

Für motivierte Amateurmannschaften bieten bekannte Feriendestinationen wie die Balearen Inseln Gran Canaria oder Mallorca oder auf dem Festland Benidorm, Marbella oder Torremolinos neben dem Sport attraktive Freizeitmöglichkeiten.

Und für Clubs, die ein städtisches Trainingscamp vorziehen, sind Grossstädte wie Madrid, Sevilla, Barcelona oder Valencia erstklassige Tipps von unseren Sportreisen Spezialisten. Das milde Klima und die durchweg gepflegten Anlagen, herrliche Landschaften, tolle Freizeitmöglichkeiten und nicht zuletzt das leckere spanische Essen bieten idealste Voraussetzung für Ihr Fussball Trainingslager auf der Iberischen Halbinsel. Für das Reiseziel Spanien haben wir besonders viele erstklassige Destinationen im Angebot. Zur Vorbereitung der Rückrunde empfehlen wir Ihnen beispielsweise die Costa del Sol, die bei Amateuren und Profis gleich beliebt ist.

Hier trainieren Mannschaften ab März bei herrlich milden Temperaturen auf perfekt gepflegten Naturrasenplätzen. Mehr als 300 Sonnentage pro Jahr versprechen Ihnen Trainingsbedingungen. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte für Ihr Fussball Trainingslager in Spanien.

Hier finden Sie Inspiration für Ihr Trainingslager in Spanien: zum Video

 

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Alicante - Hotel Albir Garden
Preis auf Anfrage
Highlights: Ideal für Juniorenspitzenfussball-Teams, Hervorragende Trainingsbedingungen
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Barcelona - Hotel Front Maritim
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Fitnessraum und Sauna , Barcelona bietet sehr viel, Nachtleben in Barcelona
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Benicasim - Hotel Intelier Bonaire
Preis auf Anfrage
Highlights: Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich , Professionelle Trainingsbedingungen
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Benicasim - Intelier Orange
Preis auf Anfrage
Highlights: Optimale Trainingsbedingungen , Nähe zum Strand
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Costa Blanca - Oliva Nova Golf & Beach Hotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainieren Sie wie die Profis, TOP Fussballplätze in Gehdistanz
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Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park
Preis auf Anfrage
Highlights: Hotel ist direkt am Strand, TOP Trainingsbedingungen
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Costa Dorada - Cambrils Park Resort
Preis auf Anfrage
Highlights: Kombination mit FC Barcelona Spiel , TOP Trainingsbedingungen, Super Service
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Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Trainingsbedingungen, Hotel direkt am Strand, Gute Ausgangsmöglichkeiten in Puerto Banus
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Estepona - Sol Marbella Atalaya Park
Preis auf Anfrage
Highlights: Legendäres Hotel für Fussballmannschaften, TOP-Rasenfussballplatz zu Fuss erreichbar, Sehr gute...
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Islantilla - Islantilla Golf Resort
Preis auf Anfrage
Highlights: Super Service im Islantilla Golf Resort, Zwei Naturrasenplätze nach FIFA-Massen, Drei Neunloch-Golfkurse,...
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Lloret de Mar - Hotel Olympic Park
Preis auf Anfrage
Highlights: Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich, Hotel in der Nähe des Zentrums
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Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace
Preis auf Anfrage
Highlights: Top Trainingsbedingungen , Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich, Unterkunft in der Nähe des Strandes
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Malaga - Hotel Alay
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainings auf neuem TOP-Kunstrasen, Tolles 4 Stern Hotel
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Malaga - Hotel Bali
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Lage, Kunstrasenplatz 5 Minuten entfernt, Gute Restaurants in der Nähe
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Malaga - Torremolinos - Hotel Sol Principe
Preis auf Anfrage
ab/bis zürich
Highlights: TOP Trainingsbedingungen, Stadion Ciudad de Malaga
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
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Mallorca - Club Santa Ponsa
Preis auf Anfrage
Highlights: Direkt an Bucht von Santa Ponsa, Strand 5 Minuten entfernt , Optimale Trainingsbedingungen
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime
Preis auf Anfrage
Highlights: Fussballplatz in Gehdistanz zum Hotel, Sky Pool , Sehr geeignetes Hotel
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
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Mallorca - Hotel Zafiro Palmanova
Preis auf Anfrage
Highlights: Nähe zu Palma, Tolle Fussballplätze, Schöne Poollandschaft im Hotel
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
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Marbella - Occidental Puerto Banus
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Trainingsbedingungen, MFC Marbella Football Center, Jetset- Treffpunkts am Mittelmeer, Beste...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
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Marina D'or - Hotel Gran Duque
Preis auf Anfrage
Highlights: 300 Meter vom Meer entfernt , Tolle Hotel Infrastruktur , Ideale Trainingsbedingungen
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map6 Tage
Maspalomas - Appartements Turbo Club
Preis auf Anfrage
Highlights: Nähe zum Strand , Training auf dem Kunstrasen von Ciudad Deportiva, Nachtleben von Playa del Ingles
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Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainings in Gehdistanz zur Hotelanlage, Nähe zu den Sanddünen , TOP Trainingsbedingungen
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Nerja - Hotel Nerja Club
Preis auf Anfrage
Highlights: Nähe zu nach Malaga, TOP Trainingsbedingungen, Geheimtipps für Restaurants
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Playa del Ingles - Hotel Beverly Park
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Naturrasenplatz Las Burras, Optimale Trainingsbedingungen , Direkt am Strand
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
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Playa del Ingles - Hotel Occidental Margaritas
Preis auf Anfrage
Highlights: Trainiert wird auf TOP Naturrasenplatz im , Training im Stadion Maspalomas in Gehdistanz , Nahe am Strand...
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Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura
Preis auf Anfrage
Highlights: Hotel direkt im Zentrum von Playa del Inglés, Breites Sportangebot, Training im Stadion Maspalomas oder...
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Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA
Preis auf Anfrage
Highlights: Top Preis-Leistungsverhältnis, Nähe zum Strand , Shuttle-Service zum Trainingsplatz
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Torremolinos - Marconfort Griego Hotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Der Preishit an der Costa del Sol, Super Trainingsbedingungen , Ausgehmöglichkeiten in Malaga
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Valencia - Hotel Parador el Saler
Preis auf Anfrage
Highlights: Ein echter Geheimtipp, Fussballplatz gehört zum Hotel, Tolle Lage
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Valencia - Mas Camarena
Preis auf Anfrage
Highlights: TOP Naturrasenplätze, Ausgehmöglichkeiten am Abend, TOP Trainingsbedingungen
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Fussball

Leichtathletik

Schwimmen

Tennis

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