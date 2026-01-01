Sommer, Sonne, Tapas, Paella - und natürlich Fussball: Olé España! Im fussballverrückten Spanien gibt es unzählige Reiseziele, die perfekte Bedingungen für Ihr Fussball Trainingslager bieten. Im ganzen Land finden sich in den unterschiedlichsten Regionen für jedes Niveau passende Trainingscamps. Da wären einerseits die bekannten, hochprofessionellen Fussball Trainingshochburgen wie Oliva Nova Resort, Cambrils Park oder die Pinatar Arena, aber auch die Fussballanlage Top Ten ist auf die Bedürfnisse routinierter Mannschaften eingerichtet.

Für motivierte Amateurmannschaften bieten bekannte Feriendestinationen wie die Balearen Inseln Gran Canaria oder Mallorca oder auf dem Festland Benidorm, Marbella oder Torremolinos neben dem Sport attraktive Freizeitmöglichkeiten.

Und für Clubs, die ein städtisches Trainingscamp vorziehen, sind Grossstädte wie Madrid, Sevilla, Barcelona oder Valencia erstklassige Tipps von unseren Sportreisen Spezialisten. Das milde Klima und die durchweg gepflegten Anlagen, herrliche Landschaften, tolle Freizeitmöglichkeiten und nicht zuletzt das leckere spanische Essen bieten idealste Voraussetzung für Ihr Fussball Trainingslager auf der Iberischen Halbinsel. Für das Reiseziel Spanien haben wir besonders viele erstklassige Destinationen im Angebot. Zur Vorbereitung der Rückrunde empfehlen wir Ihnen beispielsweise die Costa del Sol, die bei Amateuren und Profis gleich beliebt ist.

Hier trainieren Mannschaften ab März bei herrlich milden Temperaturen auf perfekt gepflegten Naturrasenplätzen. Mehr als 300 Sonnentage pro Jahr versprechen Ihnen Trainingsbedingungen. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte für Ihr Fussball Trainingslager in Spanien.

Hier finden Sie Inspiration für Ihr Trainingslager in Spanien: zum Video