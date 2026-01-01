Costa Blanca - Oliva Nova Golf & Beach Hotel ab Costa Blanca
Costa Blanca - Oliva Nova Golf & Beach Hotel ab Costa Blanca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainieren Sie wie die Profis
- TOP Fussballplätze in Gehdistanz
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt täglich nonstop von Zürich nach Valencia. Ausserdem fliegt EasyJet oder Vueling mehrmals wöchentlich von Basel direkt nach Alicante.
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- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Wasser, Fruchtsäfte und Kaffee zu den Mahlzeiten
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage