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Costa Blanca - Oliva Nova Golf & Beach Hotel ab Costa Blanca

Costa Blanca - Oliva Nova Golf & Beach Hotel ab Costa Blanca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainieren Sie wie die Profis
- TOP Fussballplätze in Gehdistanz
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt täglich nonstop von Zürich nach Valencia. Ausserdem fliegt EasyJet oder Vueling mehrmals wöchentlich von Basel direkt nach Alicante.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Wasser, Fruchtsäfte und Kaffee zu den Mahlzeiten
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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