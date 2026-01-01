Fussball Trainingslager in Deutschland
Trainieren beim Weltmeister
Eisenbach - Hotel Charlott
Preis auf Anfrage
ab/bis Eisenbach
Highlights: Ruhige Lage für konzentrierte Saisonvorbereitung , Ausflug nach Freiburg , Optimale Trainingsmöglichkeiten
3 Tage / 2 Nächte
Oberstaufen - Hotel evviva!
Preis auf Anfrage
Highlights: Aufenthalt im Hotel evviva!, Wunderbares Panorama , Team-Parcours, Super Trainingsmöglichkeiten
3 Tage / 2 Nächte
Schwarzwald - Hotel Hexenschopf
Preis auf Anfrage
ab/bis Löffingen
Highlights: Neu mit Wellness Spa inklusiv!, Grosses Sportgelände, Optimale Trainingsmöglichkeiten
3 Tage / 2 Nächte
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