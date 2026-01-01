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Fussball Trainingslager in Deutschland

Trainieren beim Weltmeister

Ok, auch wenn die deutsche Nationalelf bei der Weltmeisterschaft 2016 gegen den Gastgeber Frankreich das Halbfinale verloren hat, Namen wie der legendäre Nationaltrainer Joachim Löw oder Torwart Manuel Neuer und Feldspieler wie Toni Kroos oder Timo Werner hallen bei Fussball-Fans lange nach. Im Lauf der Jahrzehnte erspielte die deutsche Elf vier Weltmeistertitel – nur Brasilien hat eine Krone mehr erzielt.

Wenn Sie für Ihr nächstes Trainingslager einen Abstecher ins Nachbarland planen, spricht nicht nur die Nähe zur Schweiz dafür: Trainingscamps in Deutschland sind ideale Rückzugsorte für eine konzentrierte Vorbereitung – auf eine bevorstehende Qualifikation, die Vorrunde oder den zweiten Teil einer anstrengenden Fussballsaison.

Der Weg nach Deutschland ist relativ kurz; für viele Schweizer Fussballer ein äusserst beliebter Weg. Dies gilt insbesondere für Fussball-Profis, denn die Eidgenossen zählen zu den am stärksten vertretenen Fraktionen in der Bundesliga. Aber auch die Trainingslager-Möglichkeiten bei unseren nördlichen Nachbarn sind absolut erstklassig. Mit einer kurzen Anreise verbuchen Sie und Ihr Team den ersten Pluspunkt; ein weiterer sind exzellent gepflegte Trainingsanlagen und die sportlergerecht ausgestatteten Hotels im ganzen Land. In Deutschland entfällt auch eine Akklimatisierung komplett, denn die Anreise im eigenen Auto oder per Bus ist entspannt und einfach.

Sprechen Sie mit unseren Sportreisespezialisten, wenn Sie ein Fussball Trainingslager in Deutschland planen. Wir kennen viele Trainingsorte und -plätze aus eigener Erfahrung und beraten Sie gerne kompetent.

Icon map3 Tage
Eisenbach - Hotel Charlott
Preis auf Anfrage
ab/bis Eisenbach
Highlights: Ruhige Lage für konzentrierte Saisonvorbereitung , Ausflug nach Freiburg , Optimale Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Oberstaufen - Hotel evviva!
Preis auf Anfrage
Highlights: Aufenthalt im Hotel evviva!, Wunderbares Panorama , Team-Parcours, Super Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Schwarzwald - Hotel Hexenschopf
Preis auf Anfrage
ab/bis Löffingen
Highlights: Neu mit Wellness Spa inklusiv!, Grosses Sportgelände, Optimale Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

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