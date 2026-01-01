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Maspalomas - Appartements Turbo Club ab Gran Canaria

Der Name ist Programm. Alles funktioniert im Turbo! Die drei Kunstrasenplätze der Fussballanlage Maspalomas, direkt neben dem Hotel, verhindern ein langwieriges Hin und Her vor und nach den Trainingseinheiten. Dabei ist der Club auch etwas für das geringe Budget, ohne es an Qualität fehlen zu lassen. Die Apartments haben allesamt ein Wohnzimmer mit Sofa und Balkon. Der Swimmingpool samt Poolbar liegt im Innenhof der Anlage, ein Jacuzzi steht direkt daneben.

Die herrlichen Sandstrände von Maspalomas liegen unmittelbar vor der Haustür. Nachtschwärmer werden sich sicherlich ins benachbarte Playa del Inglés verirren, wo in den vielen Bars und Clubs meist sehr lange gefeiert wird.

Maspalomas - Appartements Turbo Club ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nähe zum Strand
- Training auf dem Kunstrasen von Ciudad Deportiva
- Nachtleben von Playa del Ingles
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Alternativ bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.

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  • Flughafentransfers
  • 5 bzw. 7 Übernachtungen
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Minimum Stay: 5 Nächte
  • Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
  • Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden

Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage

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