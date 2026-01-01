Maspalomas - Appartements Turbo Club ab Gran Canaria
Maspalomas - Appartements Turbo Club ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nähe zum Strand
- Training auf dem Kunstrasen von Ciudad Deportiva
- Nachtleben von Playa del Ingles
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Alternativ bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
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- Flughafentransfers
- 5 bzw. 7 Übernachtungen
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
- Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage