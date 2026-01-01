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Malaga - Hotel Alay ab Malaga

Das Hotel Alay wurde in jüngster Zeit vollständig renoviert und besticht durch seine TOP Lage. Die meisten Zimmer bieten Meerblick. Die Trainingsanlage mit Kunstrasenplatz (NEUESTE Generation) ist in ca. 8 Min. Fahrzeit vom Hotel erreichbar und bietet sehr gute Voraussetzungen für ein optimales Trainingslager. Das 4*-Hotel ist stilvoll, makellos sauber und in perfekter Lage in Benalmadena. Der moderne Jachthafen Puerto Marina befindet sich direkt unterhalb des Hotels. Sehr schöner Poolbereich mit brandneuen Liegen. Das Hotel bietet einen sehr guten Service, das Personal ist sehr freundlich, das Frühstücksbuffet ist hervorragend.
Malaga - Hotel Alay ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainings auf neuem TOP-Kunstrasen
- Tolles 4 Stern Hotel
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Gym
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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