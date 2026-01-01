Malaga - Hotel Alay ab Malaga
Malaga - Hotel Alay ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainings auf neuem TOP-Kunstrasen
- Tolles 4 Stern Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Gym
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage