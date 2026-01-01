Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime ab Mallorca

Erleben Sie das unbeschreibliche Gefühl von Ferien und Freiheit beim Schwimmen im Pool oder beim Sonnen unter dem klaren Himmel der Südküste von Mallorca - und geniessen Sie dabei die wunderbare Aussicht auf die Playa de Santa Ponça und das türkisblaue Meer. Der Sky Pool ist aber nur eines von vielen Highlights, die Sie im Zafiro Rey Don Jaime erwarten. Das einzigartige Hotel eignet sich ideal für sportliche Ferien in der Region Calvià.