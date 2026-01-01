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Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime ab Mallorca

Erleben Sie das unbeschreibliche Gefühl von Ferien und Freiheit beim Schwimmen im Pool oder beim Sonnen unter dem klaren Himmel der Südküste von Mallorca - und geniessen Sie dabei die wunderbare Aussicht auf die Playa de Santa Ponça und das türkisblaue Meer. Der Sky Pool ist aber nur eines von vielen Highlights, die Sie im Zafiro Rey Don Jaime erwarten. Das einzigartige Hotel eignet sich ideal für sportliche Ferien in der Region Calvià.
Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime ab Mallorca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Fussballplatz in Gehdistanz zum Hotel
- Sky Pool
- Sehr geeignetes Hotel
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie fliegen täglich direkt von Zürich nach Palma de Mallorca. Alternativ bieten wir Ihnen auch Direktflüge ab Basel an.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
  • Vollpension
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Gegen Aufpreis:
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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