Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime ab Mallorca
Mallorca - Hotel Zafiro Don Jaime ab Mallorca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Fussballplatz in Gehdistanz zum Hotel
- Sky Pool
- Sehr geeignetes Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie fliegen täglich direkt von Zürich nach Palma de Mallorca. Alternativ bieten wir Ihnen auch Direktflüge ab Basel an.
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- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- Vollpension
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage