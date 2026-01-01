Islantilla - Islantilla Golf Resort ab Malaga
Islantilla - Islantilla Golf Resort ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Super Service im Islantilla Golf Resort
- Zwei Naturrasenplätze nach FIFA-Massen
- Drei Neunloch-Golfkurse
- Optimale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Sevilla oder Faro.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial inkl. Bälle
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Fitness
- Benützung Hallenbad
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage