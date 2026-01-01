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Benicasim - Intelier Orange ab Valencia

Das Intur Orange Hotel ist der perfekte Ort, um in die Welt des Eurosol-Strandes einzutauchen, denn dieser liegt nur 250m entfernt. Die jahrelange Erfahrung mit Fussballteams sowie die idealen Trainingsbedingungen zählen zu den Vorteilen dieses Produktes. Die Trainingseinheiten finden abwechselnd auf dem eigenen Hotelplatz oder in den InturSports Football Centern statt. Es besteht gerne die Möglichkeit, ein kombiniertes Fussballpacket mit letzter Übernachtung in der Stadt Valencia zu buchen.
Benicasim - Intelier Orange ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Optimale Trainingsbedingungen
- Nähe zum Strand
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Trainingsmaterial, keine Bälle
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände FACSA
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
  • Mineralwasser, Bier oder Tischwein zu den Mahlzeiten
  • Freier Eintritt zum 250m2 grossen Technogym
  • Benützung Hallenbad + Whirlpool + Sauna
  • Lokale Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 18 Personen.
  • 22. Person gratis (DZ).
  • "Premium" Football Package!
  • Seperater Massage-/Materialraum je CHF 85.-/Nacht.
  • Preisaufschlag über Ostern!

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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