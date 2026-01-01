Benicasim - Intelier Orange ab Valencia
Benicasim - Intelier Orange ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Optimale Trainingsbedingungen
- Nähe zum Strand
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Trainingsmaterial, keine Bälle
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände FACSA
- Täglich 1x Wäscheservice
- Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
- Mineralwasser, Bier oder Tischwein zu den Mahlzeiten
- Freier Eintritt zum 250m2 grossen Technogym
- Benützung Hallenbad + Whirlpool + Sauna
- Lokale Betreuung
- 22. Person gratis (DZ).
- "Premium" Football Package!
- Seperater Massage-/Materialraum je CHF 85.-/Nacht.
- Preisaufschlag über Ostern!
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage