Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel ab Gran Canaria
Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainings in Gehdistanz zur Hotelanlage
- Nähe zu den Sanddünen
- TOP Trainingsbedingungen
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Als Alternative können Sie ab Basel mit easyJet fliegen.
0
- Flughafentransfers
- 5 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingsmaterial
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
- Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage