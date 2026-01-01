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Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel ab Gran Canaria

Bequemlichkeit und Komfort kommt im Eo Maspalomas Resort definitiv nicht zu kurz. Die Zimmer im Duplexstil, zwei Pools, das gute Restaurant und grosse Gärten führen dazu, dass Sie, abgesehen von der Ruhe und Unabhängigkeit, alles in unmittelbarer Nähe haben und das Resort zu einem sehr einladenden Ort machen. Die Anlage liegt direkt neben den Fussballplätzen und nur wenige Minuten von den Sanddünen der Strands Maspalomas entfernt.
Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainings in Gehdistanz zur Hotelanlage
- Nähe zu den Sanddünen
- TOP Trainingsbedingungen
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Als Alternative können Sie ab Basel mit easyJet fliegen.

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  • Flughafentransfers
  • 5 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trainingsmaterial
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Minimum Stay: 5 Nächte
  • Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
  • Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden

Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage

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