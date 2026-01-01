Maspalomas - Eo Maspalomas Aparthotel ab Gran Canaria

Bequemlichkeit und Komfort kommt im Eo Maspalomas Resort definitiv nicht zu kurz. Die Zimmer im Duplexstil, zwei Pools, das gute Restaurant und grosse Gärten führen dazu, dass Sie, abgesehen von der Ruhe und Unabhängigkeit, alles in unmittelbarer Nähe haben und das Resort zu einem sehr einladenden Ort machen. Die Anlage liegt direkt neben den Fussballplätzen und nur wenige Minuten von den Sanddünen der Strands Maspalomas entfernt.