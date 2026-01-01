Fussball Trainingslager in der Türkei
Geniessen Sie die hochmodernen Sportanlagen
Side - Hotel The Sense De Luxe
Preis auf Anfrage
Highlights: Kilometerlanger Sandstrand, Zentrum von Kumkoy 1km entfernt , The Sense De Luxe Hotel
5 Tage / 4 Nächte
Side - LTI Xanthe Resort & SPA
Preis auf Anfrage
Highlights: Optimale Trainingsmöglichkeiten , Die Nähe zum Strand, Grosse Auswahl an Sportmöglichkeiten ,...
5 Tage / 4 Nächte
Side - Sensimar Side Resort & SPA
Preis auf Anfrage
Highlights: Tolles Wellnessangebot , Direkt am Sandstrand, Beliebt bei TOP Clubs , Optimale Trainingsmöglichkeiten
5 Tage / 4 Nächte
Side - Side Star Resort
Preis auf Anfrage
Highlights: Eigene Fussballplätze inkl. kleiner Tribüne, Am Sandstrand, Aussenpool und Wellness-Bereich, Im Winter...
5 Tage / 4 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Trainingslager-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen