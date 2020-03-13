Mallorca - Hotel Zafiro Palmanova ab Mallorca

Das Hotel Zafiro Palmanova vereint Ihre Strand- und Kulturferien, denn man erreicht die malerischen Gassen der kulturreichen Altstadt von Palma schon in 15 Fahrminuten und auch der Strand ist nicht weit entfernt. Mit den beeindruckenden Pool-Landschaften für Klein und Gross, einem breiten Angebot von Massagen und dem wunderbaren Spa, den Fussballplätzen und Golfplätzen ganz in der Nähe und vielen weiteren Angeboten, ist das Zafiro Palmanova Hotel perfekt für sportliche Gäste.