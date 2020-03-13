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Mallorca - Hotel Zafiro Palmanova ab Mallorca

Das Hotel Zafiro Palmanova vereint Ihre Strand- und Kulturferien, denn man erreicht die malerischen Gassen der kulturreichen Altstadt von Palma schon in 15 Fahrminuten und auch der Strand ist nicht weit entfernt. Mit den beeindruckenden Pool-Landschaften für Klein und Gross, einem breiten Angebot von Massagen und dem wunderbaren Spa, den Fussballplätzen und Golfplätzen ganz in der Nähe und vielen weiteren Angeboten, ist das Zafiro Palmanova Hotel perfekt für sportliche Gäste.
Mallorca - Hotel Zafiro Palmanova ab Mallorca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nähe zu Palma
- Tolle Fussballplätze
- Schöne Poollandschaft im Hotel
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie fliegen täglich direkt von Zürich nach Palma de Mallorca. Alternativ bieten wir Ihnen auch Direktflüge ab Basel an.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Unterkunft in entspr. Zimmerkategorie
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
  • Preiserhöhung bei Trainingslager ab 13.03.20

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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