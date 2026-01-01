Malaga - Hotel Bali ab Malaga
Malaga - Hotel Bali ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Lage
- Kunstrasenplatz 5 Minuten entfernt
- Gute Restaurants in der Nähe
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
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- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Gym
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage