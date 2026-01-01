Malaga - Hotel Bali ab Malaga

Eines unser Budget-Produkte an der Costa del Sol. Das Hotel Bali ist nicht unbedingt für Luxus bekannt, besticht aber durch seine TOP Lage. Die Trainingsanlage mit Kunstrasenplatz (NEUESTE Generation) ist in ca. 5 Min. Fahrzeit vom Hotel erreichbar und bietet sehr gute Voraussetzungen für ein optimales Trainingslager. Der moderne Jachthafen Puerto Marina ist unweit vom Hotel entfernet. Hier laden mehrere Argentinische Steakhäuser oder Spanische Tapasbars zum Essen ein, der perfekte Ort um den Abend zu geniessen. Nach Malaga-Stadt sind es ungefähr 25 Minuten mit dem Taxi.