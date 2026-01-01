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Trainingslagerreisen, Knecht Reisen

Trainingslager Fussball Reisen vom Spezialisten

Ein Rundum-Sorglos-Paket für die ganze Mannschaft

Ohne Fleiss kein Preis – oder mit Schweiss und jeder Menge Spass erfolgreich in die nächste Saison starten. Irgendwo in Europa ist es zu jeder Zeit im Jahr ideal, um sich mit einem optimal vorbereiteten und professionell organisierten Fussball Trainingslager für den nächsten Vereins-Meilenstein in Form zu bringen. Für ein Fussball Trainingslager sprechen unzählige Gründe: Gezieltes Training, die Rückrunde fokussiert vorbereiten, an der Form des Teams arbeiten, die Motivation der Mannschaft erhöhen und nicht zuletzt gehören Spass, Unterhaltung und eine ausgelassene Zeit zu einem erfolgreichen Trainingslager.

Es ist Mitte Februar – also dauert es nur noch ein paar Wochen bis zum Rückrundenstart. Eine dichte Schneedecke liegt über dem Fussballplatz, die Temperaturen liegen weit unter null. Ans Fussballspielen ist unter solchen Bedingungen nicht einmal zu denken, denn selbst geräumte Kunstrasenplätze ermöglichen jetzt kein gezieltes Training. Dabei wäre es längst an der Zeit, wieder einen Ball vor die Füsse zu bekommen. Es hilft also nur eines: Ab in den Süden!

Schweiz
Deutschland
Türkei
Italien
Malta
Kroatien
Portugal
Spanien

Fussball spielen unter mediterranen Bedingungen

Die ideale vorbereitung auf die kommende Saison

Sie haben die Zielsetzungen und Meilensteine gesetzt, welche Sie mit Ihrem Club verfolgen. Und die Spezialisten von Knecht Sportreisen haben das Fachwissen und erforderliche Know-how, für Sie ein rundum erfolgreiches Trainingscamp zu planen. Wir bieten Ihnen die komplette Organisation der Reise, von Flug- und Hotelbuchungen zur Reservation von Fussballplätzen, dem Freizeitprogramm, Transporten vor Ort und vielem mehr reservieren wir für Sie das umfassende Gesamtpaket, damit Sie und Ihr Team sich auf das wichtigste im Leben konzentrieren können: Fussball zu spielen.

Unter mediterranen Bedingungen und auf top Fussballplätzen zu trainieren und dabei in komfortablen, auf die Bedürfnisse von Sportlerinnen und Sportlern ausgerichteten Hotels bestens untergebracht zu sein, sind die idealen Voraussetzungen, um topfit und bestens vorbereitet in die Rückrunde zu starten. Unsere Fussball Spezialisten organisieren professionell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten Gruppen-, Vereins- und Trainingslager für Junioren-, Damen- und Herrenteams. Fragen Sie unsere Experten unkompliziert und unverbindlich nach einer massgeschneiderten Offerte für Ihr Fussball Trainingslager. Wir freuen uns auf Sie.

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