Trainingslager Fussball Reisen vom Spezialisten
Ein Rundum-Sorglos-Paket für die ganze Mannschaft
Fussball spielen unter mediterranen Bedingungen
Die ideale vorbereitung auf die kommende Saison
Sie haben die Zielsetzungen und Meilensteine gesetzt, welche Sie mit Ihrem Club verfolgen. Und die Spezialisten von Knecht Sportreisen haben das Fachwissen und erforderliche Know-how, für Sie ein rundum erfolgreiches Trainingscamp zu planen. Wir bieten Ihnen die komplette Organisation der Reise, von Flug- und Hotelbuchungen zur Reservation von Fussballplätzen, dem Freizeitprogramm, Transporten vor Ort und vielem mehr reservieren wir für Sie das umfassende Gesamtpaket, damit Sie und Ihr Team sich auf das wichtigste im Leben konzentrieren können: Fussball zu spielen.
Unter mediterranen Bedingungen und auf top Fussballplätzen zu trainieren und dabei in komfortablen, auf die Bedürfnisse von Sportlerinnen und Sportlern ausgerichteten Hotels bestens untergebracht zu sein, sind die idealen Voraussetzungen, um topfit und bestens vorbereitet in die Rückrunde zu starten. Unsere Fussball Spezialisten organisieren professionell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten Gruppen-, Vereins- und Trainingslager für Junioren-, Damen- und Herrenteams. Fragen Sie unsere Experten unkompliziert und unverbindlich nach einer massgeschneiderten Offerte für Ihr Fussball Trainingslager. Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Trainingslager-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen