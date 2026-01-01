Costa Dorada - Cambrils Park Resort ab Tarragona

Das Beste für unsere Athleten! Laden Sie Ihre Batterien nach einem anstrengenden Tag voller Training im Spa auf, um auf dem Feld mehr Leistung zu erbringen. Machen Sie sich keine Sorgen, ob die gesamte Ausrüstung bereit ist, denn das Cambrils Park Resort bietet den Sportlern einen extrem guten Service.

Nach viel Anstrengung Im Trainingslager mit Training und Freundschaftsspielen, können sie sich perfekt in den farbenfrohen Häusern von 65m2 ausruhen und erholen. Auch unsere Bungalows mit Platz für 6 Personen sorgen dafür, dass die Aktiven am nächsten Tag wieder Ihre Höchstleistung zeigen können.