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Costa Dorada - Cambrils Park Resort ab Tarragona

Das Beste für unsere Athleten! Laden Sie Ihre Batterien nach einem anstrengenden Tag voller Training im Spa auf, um auf dem Feld mehr Leistung zu erbringen. Machen Sie sich keine Sorgen, ob die gesamte Ausrüstung bereit ist, denn das Cambrils Park Resort bietet den Sportlern einen extrem guten Service.
Nach viel Anstrengung Im Trainingslager mit Training und Freundschaftsspielen, können sie sich perfekt in den farbenfrohen Häusern von 65m2 ausruhen und erholen. Auch unsere Bungalows mit Platz für 6 Personen sorgen dafür, dass die Aktiven am nächsten Tag wieder Ihre Höchstleistung zeigen können.
Costa Dorada - Cambrils Park Resort ab Tarragona
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kombination mit FC Barcelona Spiel
- TOP Trainingsbedingungen
- Super Service
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss bringt sie täglich von Zürich nach Barcelona. Als Alternative zu Swiss offerieren wir Ihnen gerne auch supergünstige Flugpreise mit Easy Jet ab Basel.

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
  • knecht sportreisen Betreuung
Zusätzliche Trainingseinheit Naturrasen CHF 650.- / Kunstrasen CHF 320.-

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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