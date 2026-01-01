Costa Dorada - Cambrils Park Resort ab Tarragona
Costa Dorada - Cambrils Park Resort ab Tarragona
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kombination mit FC Barcelona Spiel
- TOP Trainingsbedingungen
- Super Service
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss bringt sie täglich von Zürich nach Barcelona. Als Alternative zu Swiss offerieren wir Ihnen gerne auch supergünstige Flugpreise mit Easy Jet ab Basel.
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice
- Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage