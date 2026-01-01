Marina D'or - Hotel Gran Duque ab Valencia
Marina D'or - Hotel Gran Duque ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- 300 Meter vom Meer entfernt
- Tolle Hotel Infrastruktur
- Ideale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
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- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) auf Top Naturrasen
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Benützung Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage