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Marina D'or - Hotel Gran Duque ab Valencia

Nur 300m vom schönen Strand entfernt liegt das Gran Duque Hotel. Mit 561 geräumigen Zimmer und Blick auf die Ferienstadt, sein hohes Mass an Service, Kundenservice, Hallen- und Freibäder, Spa und Sportanlagen ist es der ideale Ort für Familien- und Sportferien.
Marina D'or - Hotel Gran Duque ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- 300 Meter vom Meer entfernt
- Tolle Hotel Infrastruktur
- Ideale Trainingsbedingungen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) auf Top Naturrasen
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Hallenbad
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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