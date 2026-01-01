Alicante - Hotel Albir Garden ab Costa Blanca
Alicante - Hotel Albir Garden ab Costa Blanca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Ideal für Juniorenspitzenfussball-Teams
- Hervorragende Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt direkt von Zürich nach Alicante oder Valencia. Zusätzlich fliegt EasyJet mehrmals wöchentlich von Basel direkt nach Alicante.
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE) auf TOP Naturrasen
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice
- Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage