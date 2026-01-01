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Mallorca - Club Santa Ponsa ab Mallorca

Der Club Santa Ponsa ist wie gemacht für das kleine Budget. Das Hotel ist günstig, aber dennoch enorm gut. Der Service ist top, die Lage wunderschön. Die Terrasse des Aussenpools liegt direkt über der Bucht von Santa Ponsa. Ein kleines Fitness-Studio bietet den Grundstock für Muskeltraining und auf dem Fussballplatz wird an Technik und Taktik gefeilt. Der Strand ist nur fünf Gehminuten - ein paar Bars und Clubs sind sogar nur wenige Schritte entfernt.
Mallorca - Club Santa Ponsa ab Mallorca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Direkt an Bucht von Santa Ponsa
- Strand 5 Minuten entfernt
- Optimale Trainingsbedingungen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie fliegen täglich direkt von Zürich nach Palma de Mallorca. Alternativ bieten wir Ihnen auch Direktflüge ab Basel an.

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 2x Wäscheservice
  • Benützung Hallenbad
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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