Mallorca - Club Santa Ponsa ab Mallorca
Mallorca - Club Santa Ponsa ab Mallorca
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Direkt an Bucht von Santa Ponsa
- Strand 5 Minuten entfernt
- Optimale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie fliegen täglich direkt von Zürich nach Palma de Mallorca. Alternativ bieten wir Ihnen auch Direktflüge ab Basel an.
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 2x Wäscheservice
- Benützung Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage