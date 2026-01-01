Mallorca - Club Santa Ponsa ab Mallorca

Der Club Santa Ponsa ist wie gemacht für das kleine Budget. Das Hotel ist günstig, aber dennoch enorm gut. Der Service ist top, die Lage wunderschön. Die Terrasse des Aussenpools liegt direkt über der Bucht von Santa Ponsa. Ein kleines Fitness-Studio bietet den Grundstock für Muskeltraining und auf dem Fussballplatz wird an Technik und Taktik gefeilt. Der Strand ist nur fünf Gehminuten - ein paar Bars und Clubs sind sogar nur wenige Schritte entfernt.