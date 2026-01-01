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Benicasim - Hotel Intelier Bonaire ab Valencia

Je nach Belastung wünscht sich der eine oder andere sicherlich, das Trainingslager möge schneller enden. Bei diesem Angebot könnte der Grund ein anderer sein: Die letzte Nacht können Sie wahlweise in Valencia oder Barcelona verbringen, auch der Besuch eines FC Valencia oder FC Barcelona-Spiels kann gebucht werden. Bis es soweit ist, übernachten Sie im nur durch die Strandpromenade vom Meer getrennten Hotel Intur Bonaire. Die Trainingseinheiten finden abwechselnd auf dem eigenen Hotelplatz oder in den InturSports Football Centern statt. In Benicasim finden Sie sehr professionelle Trainingsbedingungen vor.
Benicasim - Hotel Intelier Bonaire ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich
- Professionelle Trainingsbedingungen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Trainingsmaterial, keine Bälle
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände FACSA
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
  • Mineralwasser, Bier oder Tischwein zu den Mahlzeiten
  • Freier Eintritt zum 250m2 grossen Technogym
  • Benützung Hallenbad + Whirlpool + Sauna
  • Lokale Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 18 Personen.
  • 22. Person gratis (DZ).
  • "Premium" Football Package!
  • Seperater Massage-/Materialraum je CHF 85.-/Nacht.
  • Preisaufschlag über Ostern!

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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