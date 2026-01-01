Fussball Trainingslager in Kroatien
Perfekte Voraussetzungen für Ihr Trainingslager
Split - Le Mèridien Lav Hotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Direkt am 800m langen Strand, Ausflüge nach Split , Gepflegter Platz
5 Tage / 4 Nächte
Split - Plaza Duce
Preis auf Anfrage
Highlights: Wellness Center mit professionelle Masseusen, Ideale Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Split - Trogir Palace
Preis auf Anfrage
Highlights: Kies-/ Sandstrand 100 m entfernt, UNESCO-Stadt Trogir, Schöner Trainingsplatz
5 Tage / 4 Nächte
Umag - Hotel Sol Garden Istra
Preis auf Anfrage
Highlights: Fussballplätz zu Fuss erreichbar, Optimale Trainingsmöglichkeiten
5 Tage / 4 Nächte
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