Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace ab Costa Brava
Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace ab Costa Brava
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Top Trainingsbedingungen
- Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich
- Unterkunft in der Nähe des Strandes
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss bringt sie täglich von Zürich nach Barcelona. Als Alternative zu Swiss offerieren wir Ihnen gerne auch supergünstige Flugpreise mit Easy Jet ab Basel.
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- Flughafentransfers Airport Barcelona - Lloret de Mar - Barcelona
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension (Buffet) Frühstück, Mittagessen, Nachtessen
- Mineralwasser zum Mittag- und Nachtessen
- 5 bzw. 9 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung kleines Hallenbad vom Hotel Olympic Park
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Massagezimmer auf der Etage
- Theorieraum auf Bestellung
- Spa-Wellness oder Gym an einem Tag inbegriffen
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage