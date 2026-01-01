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Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace ab Costa Brava

Das Evenia Olympic Suites Hotel ist in Lloret de Mar im Herzen der Costa Brava integriert. Das Hotel liegt in einer der ruhigen Gegenden von Lloret de Mar und ist nur wenige Minuten vom Strand und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel Evenia Olympic Suites ist ein ideales Hotel für Trainingslager oder Urlaub mit Freunden. Es bietet mehr als 30.000 m2 Erweiterung mit grossen Landschaftsflächen, unter anderem mit tropischen Pools und einigen Rutschen.
Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace ab Costa Brava
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Top Trainingsbedingungen
- Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich
- Unterkunft in der Nähe des Strandes
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss bringt sie täglich von Zürich nach Barcelona. Als Alternative zu Swiss offerieren wir Ihnen gerne auch supergünstige Flugpreise mit Easy Jet ab Basel.

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  • Flughafentransfers Airport Barcelona - Lloret de Mar - Barcelona
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension (Buffet) Frühstück, Mittagessen, Nachtessen
  • Mineralwasser zum Mittag- und Nachtessen
  • 5 bzw. 9 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung kleines Hallenbad vom Hotel Olympic Park
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Massagezimmer auf der Etage
  • Theorieraum auf Bestellung
  • Spa-Wellness oder Gym an einem Tag inbegriffen
  • knecht sportreisen Betreuung
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Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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