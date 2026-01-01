Lloret de Mar - Hotel Olympic Suites & Palace ab Costa Brava

Das Evenia Olympic Suites Hotel ist in Lloret de Mar im Herzen der Costa Brava integriert. Das Hotel liegt in einer der ruhigen Gegenden von Lloret de Mar und ist nur wenige Minuten vom Strand und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel Evenia Olympic Suites ist ein ideales Hotel für Trainingslager oder Urlaub mit Freunden. Es bietet mehr als 30.000 m2 Erweiterung mit grossen Landschaftsflächen, unter anderem mit tropischen Pools und einigen Rutschen.