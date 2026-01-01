Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura ab Gran Canaria
Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hotel direkt im Zentrum von Playa del Inglés
- Breites Sportangebot
- Training im Stadion Maspalomas oder Las Burras
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Als Alternative können Sie ab Basel mit easyJet fliegen.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
- Trainingsmaterial
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Wellness-Anlage
- Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage