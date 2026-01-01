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Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura ab Gran Canaria

Mitten im Geschehen. Nicht nur, dass die beiden Trainingsplätze Las Burras und das Estadio Municipal Maspalomas dank eines Shuttle-Services enorm leicht zu erreichen sind, im IFA Buenaventura ist man nie weit entfernt vom Schauplatz der guten Laune. Die Hotelanlage liegt mitten im Zentrum von Playa del Inglés und in unmittelbarer Nähe vom Unterhaltungscenter „Kasbah“, wo am Tag Shopping und am Abend Tanzen auf dem Programm steht.

Das Publikum im Hotel ist sehr jung – oder zumindest junggeblieben. Kein Wunder bei der Lage! Hier wird getanzt und gefeiert. Die Zimmer des Drei-Sterne-Hotels sind schlicht, aber bieten alles was man braucht, sogar eine Couch und einen Balkon. Im Inneren der Anlage befinden sich zwei Abenteuerpools und ein Jacuzzi. An einem Fitnessraum sollte es natürlich auch nicht fehlen – keine Sorge, alles da! Das breite Sportangebot des Buenaventura macht das Haus für Trainingsgruppen auf Erholungssuche so attraktiv. Ob Shuffleboard, Beachvolleyball, Beachsoccer oder Wasserball, jeder Wunsch wird erfüllt.

Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hotel direkt im Zentrum von Playa del Inglés
- Breites Sportangebot
- Training im Stadion Maspalomas oder Las Burras
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Als Alternative können Sie ab Basel mit easyJet fliegen.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
  • Trainingsmaterial
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
  • Trainingsmaterial inkl. Bälle kann bei Bedarf dazu gemietet werden

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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