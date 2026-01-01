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Lloret de Mar - Hotel Olympic Park ab Costa Brava

Das Evenia Olympic Park Hotel liegt in der Nähe des Strandes und des Stadtzentrums, wo Sie Geschäfte, Restaurants und Nachtlokale finden. Das Evenia Olympic Park Hotel ist ein ideales Hotel mit Freunden. Ab dem ersten Tag Ihres Aufenthalts werden Sie eine Welt voller Sensationen eintauchen, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Urlaub in Lloret de Mar voll zu geniessen.
Lloret de Mar - Hotel Olympic Park ab Costa Brava
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich
- Hotel in der Nähe des Zentrums
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss bringt sie täglich von Zürich nach Barcelona. Als Alternative zu Swiss offerieren wir Ihnen gerne auch supergünstige Flugpreise mit Easy Jet ab Basel.

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  • Flughafentransfers Airport Barcelona - Lloret de Mar - Barcelona
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension (Buffet) Frühstück, Mittagessen, Nachtessen
  • Mineralwasser zum Mittag- und Nachtessen
  • Tischwein für den Staff
  • 5 bzw. 9 Trainingseinheiten (TE) auf den Topten Naturrasenplätzen in Tordera
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Täglich 1x Wäscheservice für Trainingsbekleidung
  • Kurtaxen
  • Benützung Kleines Hallenbad
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Massagezimmer auf der Etage
  • Spa-Wellness oder GYM an einem Tag inbegriffen
  • Wifi in der Lobby
  • knecht sportreisen Betreuung
Noch günstigere Preise für Trainings auf Kunstrasen auf Anfrage!

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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