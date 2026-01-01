Lloret de Mar - Hotel Olympic Park ab Costa Brava
Lloret de Mar - Hotel Olympic Park ab Costa Brava
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Kombination mit FC Barcelona Spiel möglich
- Hotel in der Nähe des Zentrums
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss bringt sie täglich von Zürich nach Barcelona. Als Alternative zu Swiss offerieren wir Ihnen gerne auch supergünstige Flugpreise mit Easy Jet ab Basel.
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- Flughafentransfers Airport Barcelona - Lloret de Mar - Barcelona
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension (Buffet) Frühstück, Mittagessen, Nachtessen
- Mineralwasser zum Mittag- und Nachtessen
- Tischwein für den Staff
- 5 bzw. 9 Trainingseinheiten (TE) auf den Topten Naturrasenplätzen in Tordera
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Täglich 1x Wäscheservice für Trainingsbekleidung
- Kurtaxen
- Benützung Kleines Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Massagezimmer auf der Etage
- Spa-Wellness oder GYM an einem Tag inbegriffen
- Wifi in der Lobby
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage