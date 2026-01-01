Fussball Trainingslager in Malta
Der perfekte Ort für Ihr Winter-Trainingslager
Malta - Be Hotel
Preis auf Anfrage
Highlights: Nahe des St George`s Bay , 4-Sterne Hotel im Designerstil, Optimale Trainingsmöglichkeit
5 Tage / 4 Nächte
Malta - Golden Tulip Vivaldi
Preis auf Anfrage
Highlights: Kostenlose Benutzung Freizeitcenter, Aufenthalt im Herzen der Insel , Optimale Trainingsmöglichkeit
5 Tage / 4 Nächte
Malta - Hotel The George
Preis auf Anfrage
Highlights: Kostenlose Benutzung Trainingsmaterial und Bälle, In Gehdistanz zum Nachtleben, Training im Stadion des...
5 Tage / 4 Nächte
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