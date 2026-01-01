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Valencia - Mas Camarena ab Valencia

Aufgrund der vielen Anfragen für ein Trainingslager in Valencia Stadt (City Camp) haben wir ab der kommenden Saison eine optimale Trainingslager Möglichkeit für Sie gefunden. Das moderne Mas Camarena Hotel ist nahe dem Kongresszentrum in Valencia und 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel hat 138 Zimmer, einen Innenpool, Fitnessraum sowie Restaurant und Café. Profitieren Sie von den guten Anbindungen ans Stadtzentrum.

Die Fussballplätze wurden von unseren Spezialisten Cyrill Zimmermann und Marco Bolli im Sommer 2019 besichtigt und als top Naturrasenplätze eingestuft. Dieses Angebot ist Ideal für Teams, welche sehr gute Trainingsbedingungen suchen und am Abend auch von diversen Ausgansmöglichkeiten profitieren möchten.
Valencia - Mas Camarena ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Naturrasenplätze
- Ausgehmöglichkeiten am Abend
- TOP Trainingsbedingungen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.

Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus
  • 4 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Wasser zu den Mahlzeiten
  • Täglich 2 Trainingseinheiten auf TOP Naturrasen
  • Transfer zum Training und retour, ca. 10 Autominuten
  • Wasser zu den Trainingseinheiten
  • Trainingsmaterial
  • Täglicher Wäscheservice
  • Organisation Testspiel
  • Benützung Hotelanlage
  • Massage-/Materialraum
  • Lokale deutschsprachige knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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