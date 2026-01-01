Valencia - Mas Camarena ab Valencia
Valencia - Mas Camarena ab Valencia
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Naturrasenplätze
- Ausgehmöglichkeiten am Abend
- TOP Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie täglich von Zürich direkt nach Valencia. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und profitieren Sie von einem attraktiven Anreisepaket.
Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus
- 4 Übernachtungen
- Vollpension
- Wasser zu den Mahlzeiten
- Täglich 2 Trainingseinheiten auf TOP Naturrasen
- Transfer zum Training und retour, ca. 10 Autominuten
- Wasser zu den Trainingseinheiten
- Trainingsmaterial
- Täglicher Wäscheservice
- Organisation Testspiel
- Benützung Hotelanlage
- Massage-/Materialraum
- Lokale deutschsprachige knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage