Playa del Ingles - Hotel Occidental Margaritas ab Gran Canaria
Playa del Ingles - Hotel Occidental Margaritas ab Gran Canaria
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Trainiert wird auf TOP Naturrasenplatz im
- Training im Stadion Maspalomas in Gehdistanz
- Nahe am Strand
- Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Sie reisen mit Swiss direkt ab Zürich. Als Alternative können Sie ab Basel mit easyJet fliegen.
Flughafentransfers
- 5 bzw. 7 Übernachtungen
- All Inclusive (inkl. lokale Alkoholica)
- Trainingsmaterial
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Fitness
- Täglich 1 Trainingseinheit à 90 Minuten auf Naturrasen
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schirikosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Minimum Stay: 5 Nächte
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage