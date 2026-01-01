Torremolinos - Marconfort Griego Hotel ab Marbella
Torremolinos - Marconfort Griego Hotel ab Marbella
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Der Preishit an der Costa del Sol
- Super Trainingsbedingungen
- Ausgehmöglichkeiten in Malaga
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Täglich 1x Wäscheservice
- knecht sportreisen Betreuung
- Material- / Massagezimmer
- Trainings auf Naturrasenplätze in Cartama (Top Naturrasen - Profiqualität)
- Im März Minimumaufenthalt von 5 Nächten
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage