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Torremolinos - Marconfort Griego Hotel ab Marbella

An der Mittelmeerküste gibt es wohl kein zweites Haus, was es preislich mit dem Marconfort Griego aufnehmen kann. Erst vor kurzem wurde hier renoviert, vier Sterne stehen inzwischen auf der Habenseite. Zu dem Hotel im Kleinstädtchen Torremolinos, einem Vorort von Málaga, gehört ein gut gepflegter Fussballplatz in Laufdistanz. Ein spanischer Top Platz ist die Heimspielstätte des Champions League Aspiranten FC Málaga. Ein Stadionbesuch im La Rosaleda ist immer wieder ein Erlebnis. Die Ausgehmöglichkeiten in Málaga sind ebenfalls meisterlich.
Torremolinos - Marconfort Griego Hotel ab Marbella
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Der Preishit an der Costa del Sol
- Super Trainingsbedingungen
- Ausgehmöglichkeiten in Malaga
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • knecht sportreisen Betreuung
Gegen Aufpreis:
  • Material- / Massagezimmer
  • Trainings auf Naturrasenplätze in Cartama (Top Naturrasen - Profiqualität)
Wichtige Info:
  • Im März Minimumaufenthalt von 5 Nächten

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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