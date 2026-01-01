Nerja - Hotel Nerja Club ab Malaga
Nerja - Hotel Nerja Club ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nähe zu nach Malaga
- TOP Trainingsbedingungen
- Geheimtipps für Restaurants
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in ca. 2 Stunden von Zürich direkt nach Malaga.
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung der Wellness-Anlage
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Lokale Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage