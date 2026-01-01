Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Nähe zum Strand
- Shuttle-Service zum Trainingsplatz
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Hallenbad
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage