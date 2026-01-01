Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga

Dieses Paket gehört aufgrund des Top Preis-Leistungsverhältnis und der Nähe zur Stadt Málaga zu unseren beliebtesten Angeboten. Torremolinos war in den 70er Jahren der als erste vom Tourismus erfasste Ort an der Costa del Sol, der aufgrund breiter Sandstrände, fairen Preisen und der Nähe zum Flughafen Malaga nach wie vor als beliebter Ferienort gilt. Sportgruppen sind im Hotel Cervantes in der Kleinstadt Torremolinos gern gesehene Gäste.

Das Haus ist quasi dafür ausgelegt: Shuttle-Service zum Trainingsplatz, das lebendige Málaga nur wenige Kilometer entfernt und gleichzeitig herrscht eine herrliche Entspannungsatmosphäre. Dieses Angebot in Torremolinos eignet sich insbesondere Der Dachpool lädt auch im Winter noch zum Planschen ein. Apropos planschen! Der grösste Pool Europas befindet sich direkt vor der Haustür: das Mittelmeer.

Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Nähe zum Strand
- Shuttle-Service zum Trainingsplatz
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Hallenbad
  • knecht sportreisen Betreuung
Aufpreis bei Trainings auf Naturrasenplätze in Cartama (Top Naturrasen - Profiqualität)

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen