Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia ab Malaga
Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Trainingsbedingungen
- Hotel direkt am Strand
- Gute Ausgangsmöglichkeiten in Puerto Banus
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie täglich in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trainingsmaterial, auch Bälle möglich
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Selbstfahrer Minivans 9 Plätzer
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Preisanfrage bei Trainingslager im Februar
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage