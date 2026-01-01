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Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia ab Malaga

Das H10 Estepona Palace Hotel liegt direkt am Strand. Es bietet komfortable Zimmer, Terrassen mit Blick auf das Mittelmeer, eine grosse Auswahl an Gerichten und ein Despacio Spa Center, um Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt an der Costa del Sol zu bieten. Darüber hinaus verfügt das Hotel 7 Tagungsräume. Zusätzlich hat es mehr als 11 exklusive Golfplätze in der Nähe des Hotels.
Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- TOP Trainingsbedingungen
- Hotel direkt am Strand
- Gute Ausgangsmöglichkeiten in Puerto Banus
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie täglich in 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an.

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  • Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • Trainingsmaterial, auch Bälle möglich
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Selbstfahrer Minivans 9 Plätzer
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • knecht sportreisen Betreuung
Preiskorrektur bei weniger als 20 Personen
  • Preisanfrage bei Trainingslager im Februar

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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