Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park ab Costa de la Luz

Das Barrosa Park Hotel befindet sich direkt am Strand der Playa la Barrosa im Urlaubsort Novo Sancti Petri, einem der schönsten Strände der südspanischen Provinz Cádiz. Chiclana de la Frontera ist ein Ferienparadies mit super schönen angelegten Gärten und perfektem Ambiente. Das Hotel bietet eine Vielzahl von Sportaktivitäten.