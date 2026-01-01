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Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park ab Costa de la Luz

Das Barrosa Park Hotel befindet sich direkt am Strand der Playa la Barrosa im Urlaubsort Novo Sancti Petri, einem der schönsten Strände der südspanischen Provinz Cádiz. Chiclana de la Frontera ist ein Ferienparadies mit super schönen angelegten Gärten und perfektem Ambiente. Das Hotel bietet eine Vielzahl von Sportaktivitäten.
Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park ab Costa de la Luz
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hotel ist direkt am Strand
- TOP Trainingsbedingungen
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Swiss fliegt Sie an ausgewählten Tagen in ca. 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Sevilla. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an.

Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus am An- und Rückreisetag
  • 4 Übernachtungen
  • Vollpension in Buffetform
  • Wasser und Säfte zu den Mahlzeiten
  • Exklusive Nutzung des hoteleigenen TOP Fussballplatz
  • Wasser zu den Trainingseinheiten
  • 2x täglicher Wäscheservice
  • Organisation Testspiel inkl. Schiedsrichterkosten
  • Benützung Hotelanlage
  • Benützung Gym, Sauna, Dampfbad etc.
  • Lokale Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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