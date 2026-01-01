Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park ab Costa de la Luz
Costa de la Luz - Hipotels Barrosa Park ab Costa de la Luz
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hotel ist direkt am Strand
- TOP Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Swiss fliegt Sie an ausgewählten Tagen in ca. 2,5 Stunden von Zürich direkt nach Sevilla. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit Easy Jet ab Basel an.
Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus am An- und Rückreisetag
- 4 Übernachtungen
- Vollpension in Buffetform
- Wasser und Säfte zu den Mahlzeiten
- Exklusive Nutzung des hoteleigenen TOP Fussballplatz
- Wasser zu den Trainingseinheiten
- 2x täglicher Wäscheservice
- Organisation Testspiel inkl. Schiedsrichterkosten
- Benützung Hotelanlage
- Benützung Gym, Sauna, Dampfbad etc.
- Lokale Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage