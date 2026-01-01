Trainingslager Schwimmen Reisen vom Spezialisten
Reisen Sie nach Spanien zum Schwimmen
Malaga - Sport Residence Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights: Für Jugendgruppen geeignet - Die Wassertemperatur im Aussenbecken beträgt 26.5 - 27.0 Grad Celsius.
2 Tage / 1 Nächte
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA
Preis auf Anfrage
Highlights: Die Wassertemperatur im Aussenbecken beträgt 26.5 - 27.0 Grad Celsius. Aufgrund des guten Klimas an der...
2 Tage / 1 Nächte
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