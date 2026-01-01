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Barcelona - Hotel Front Maritim ab Zürich

Geniesst als Mannschaft ein Trainingslager in der zweitgrössten Stadt Spaniens und in der Hauptstadt Kataloniens.

Abgesehen von den guten Trainingsmöglichkeiten bietet Barcelona Sightseeing, Strand und Meer.
Nach einem anstrengenden Trainingstag kommt in Barcelona auch der Ausgang nicht zu kurz.
Barcelona - Hotel Front Maritim ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Fitnessraum und Sauna
- Barcelona bietet sehr viel
- Nachtleben in Barcelona
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Flug Zürich - Barcelona

So reisen Sie:

SWISS fliegt Sie in knapp 2 Stunden von Zürich direkt nach Barcelona. Sie werden am Flughanfen in Empfang genommen und mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert.

Im Preis Inbegriffen:
  • Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus
  • 3 Übernachtungen
  • 3x Frühstück
  • 2x Mittagessen
  • 2 Trainingseinheiten auf Kunstrasen in Gehdistanz
  • 1 Testspiel Organisation inkl. Transfer
  • Trainingsmaterial vor Ort (pro Team 20 Bälle, 50 Kegel, 20 Markierungsteller)
  • Mineralwasser zum Training
  • Lokale Betreuung vor Ort

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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