Barcelona - Hotel Front Maritim ab Zürich
Barcelona - Hotel Front Maritim ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Fitnessraum und Sauna
- Barcelona bietet sehr viel
- Nachtleben in Barcelona
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Flug Zürich - Barcelona
So reisen Sie:
So reisen Sie:
SWISS fliegt Sie in knapp 2 Stunden von Zürich direkt nach Barcelona. Sie werden am Flughanfen in Empfang genommen und mit dem eigenen Teambus direkt ins Hotel chauffiert.
Im Preis Inbegriffen:
- Flughafentransfers im eigenen Mannschaftsbus
- 3 Übernachtungen
- 3x Frühstück
- 2x Mittagessen
- 2 Trainingseinheiten auf Kunstrasen in Gehdistanz
- 1 Testspiel Organisation inkl. Transfer
- Trainingsmaterial vor Ort (pro Team 20 Bälle, 50 Kegel, 20 Markierungsteller)
- Mineralwasser zum Training
- Lokale Betreuung vor Ort
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage