Fussball Trainingslager in der Schweiz
Tessin und Trainingslager - die perfekte Kombination
Bellwald - Hotel zur alten Gasse
Preis auf Anfrage
ab/bis Bellwald
Highlights: Hotel The Onya Resort & Spa, Kulinarik im Gault Millau Restaurant, Grosses Sportangebot
3 Tage / 2 Nächte
Celerina - Engadin / Hotel Innlodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Engadin
Highlights: Mischung aus Bergluft, Spass und Sport, Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
3 Tage / 2 Nächte
Crans-Montana - Helvetia Intergolf
Preis auf Anfrage
ab/bis Crans Montana
Highlights: Deutschsprachige Betreuung, TOP-Naturrasenplätzen, Tolles Hotel
3 Tage / 2 Nächte
Crans-Montana - Hotel Elite
Preis auf Anfrage
Highlights: Wunderschönes Bergpanorama, Grosse Auswahl an Aktivitäten , TOP-Naturrasenplätzen, Kunstrasenplatz
3 Tage / 2 Nächte
Crans-Montana - Hotel la Prairie
Preis auf Anfrage
ab/bis Crans Montana
Highlights: Deutschsprachige Betreuung, Diverse Aktivitäten möglich , TOP-Naturrasenplätzen
3 Tage / 2 Nächte
Leuk - Leuk Golfresort
Preis auf Anfrage
ab/bis Leukerbad
Highlights: Unterkunft direkt am Golfplatz , Perfekte Lage für Ruhesuchende, Bergpanorama
3 Tage / 2 Nächte
Losone - Hotel Emmaus
Preis auf Anfrage
ab/bis Losone
Highlights: Nutzung der Fussballanlage von Losone, Viel Sonne und Wärme , Nähe zum Lago Maggiore, Grosse Auswahl an...
3 Tage / 2 Nächte
Pontresina - Hotel Schweizerhof
Preis auf Anfrage
ab/bis Pontresina
Highlights: Wunderschöne Bergkulisse , Tolles Hotel im Ortskern , Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
3 Tage / 2 Nächte
Scuol - Hotel Belvedere
Preis auf Anfrage
ab/bis Scuol
Highlights: Aufenthalt im Hotel Belvedere, Aussicht auf die Engadiner Bergwelt, Engadin Bad Scuol
3 Tage / 2 Nächte
Seelisberg - Hotel Bellevue
Preis auf Anfrage
ab/bis Seelisberg
Highlights: herrliches Panorama, Grosse Auswahl an Sportaktivitäten, Blick auf den Urnersee
3 Tage / 2 Nächte
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