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Fussball Trainingslager in der Schweiz

Tessin und Trainingslager - die perfekte Kombination

Auslandsreisen inklusive Trainingslager sind zweifellos ein Höhepunkt für jede Fussballmannschaft. Aber um ein erfolgreiches Trainingslager zu absolvieren muss man die Schweiz gar nicht erst verlassen. Schliesslich bietet hierzulande das Tessin sogar im Winter und frühen Frühjahr perfekte Trainingsbedingungen und einen Hauch von Exotik. Trainieren Sie und Ihr Team also das nächste Mal in der Sonnenstube der Schweiz! Das angenehm milde Klima auf der Alpensüdseite ist ideal für gezieltes Ausdauertraining und konzentrierte Arbeit auf dem Platz.

Nicht nur mögliche Plätze und Locations für Ihre Trainingseinheiten, auch die vorhandenen Unterkünfte garantieren gewohnt hohe Schweizer Standards. Das gilt insbesondere für das angenehme und bestens ausgestattete Parkhotel Emmaus in Losone. Auch landschaftlich hat der südliche Kanton enorm viel zu bieten: von den wundervollen Seen in die Hügel und Weinberge, weiter ins Hochgebirge und in die kühlen Seitentäler – Il Ticino ist für viele Schweizerinnen und Schweizer eine Herzensangelegenheit. Im Tessin können Sie fokussiertes Training mit Ferien, Spass und Erholung für Ihre Mannschaft perfekt kombinieren.

Ein weiterer Vorteil ist die kurze Anreise, die weder einen Flug noch den Reisepass erfordert. Dank dem südlich beeinflussten Klimas, mediterranen Landschaften und der italienisch inspirierten Küche erleben Sie und Ihr Team im Tessin viel Abwechslung. Tessin und Trainingslager – una combinazione perfetta! Wir beraten Sie gerne dazu.

Icon map3 Tage
Bellwald - Hotel zur alten Gasse
Preis auf Anfrage
ab/bis Bellwald
Highlights: Hotel The Onya Resort & Spa, Kulinarik im Gault Millau Restaurant, Grosses Sportangebot
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
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Celerina - Engadin / Hotel Innlodge
Preis auf Anfrage
ab/bis Engadin
Highlights: Mischung aus Bergluft, Spass und Sport, Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
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Crans-Montana - Helvetia Intergolf
Preis auf Anfrage
ab/bis Crans Montana
Highlights: Deutschsprachige Betreuung, TOP-Naturrasenplätzen, Tolles Hotel
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Crans-Montana - Hotel Elite
Preis auf Anfrage
Highlights: Wunderschönes Bergpanorama, Grosse Auswahl an Aktivitäten , TOP-Naturrasenplätzen, Kunstrasenplatz
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Crans-Montana - Hotel la Prairie
Preis auf Anfrage
ab/bis Crans Montana
Highlights: Deutschsprachige Betreuung, Diverse Aktivitäten möglich , TOP-Naturrasenplätzen
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Leuk - Leuk Golfresort
Preis auf Anfrage
ab/bis Leukerbad
Highlights: Unterkunft direkt am Golfplatz , Perfekte Lage für Ruhesuchende, Bergpanorama
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
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Losone - Hotel Emmaus
Preis auf Anfrage
ab/bis Losone
Highlights: Nutzung der Fussballanlage von Losone, Viel Sonne und Wärme , Nähe zum Lago Maggiore, Grosse Auswahl an...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Pontresina - Hotel Schweizerhof
Preis auf Anfrage
ab/bis Pontresina
Highlights: Wunderschöne Bergkulisse , Tolles Hotel im Ortskern , Grosse Auswahl an Sportaktivitäten
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
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Scuol - Hotel Belvedere
Preis auf Anfrage
ab/bis Scuol
Highlights: Aufenthalt im Hotel Belvedere, Aussicht auf die Engadiner Bergwelt, Engadin Bad Scuol
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Seelisberg - Hotel Bellevue
Preis auf Anfrage
ab/bis Seelisberg
Highlights: herrliches Panorama, Grosse Auswahl an Sportaktivitäten, Blick auf den Urnersee
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

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